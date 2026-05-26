जोश इंग्लिस ऑस्ट्रेलिया के नए कप्तान, मिचेल मार्श को किया रिप्लेस; 30 मई से पाकिस्तान ODI सीरीज

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटजोश इंग्लिस बने ऑस्ट्रेलिया के नए कप्तान, मिचेल मार्श को किया रिप्लेस; 30 मई से पाकिस्तान ODI सीरीज

जोश इंग्लिस बने ऑस्ट्रेलिया के नए कप्तान, मिचेल मार्श को किया रिप्लेस; 30 मई से पाकिस्तान ODI सीरीज

ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान के दौरे पर है. जहां उसे तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है. इस सीरीज के आगाज से पहले जोश इंग्लिस को ऑस्ट्रेलिया टीम की कमान सौंपी गई है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 26 May 2026 05:39 PM (IST)
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पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है. ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान दौरे पर पहुंच गई है. इस सीरीज के लिए दोनों टीमों का एलान हो चुका था, लेकिन कंगारू टीम में अचानक बड़ा बदलाव हुआ है. विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस को इस वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का कप्तान बनाया गया है. 

बता दें कि पहले मिचेल मार्श को पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की कमान सौंपी गई थी, लेकिन सीरीज के आगाज से पहले मिचेल मार्श टखने की चोट की वजह से पाकिस्तान वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. ऐसे में जोश इंग्लिस को पाकिस्तान दौरे पर टीम की कमान सौंपी गई है. 

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, "मिचेल मार्श टखने की चोट के कारण पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. मार्श की गैरमौजूदगी में विकेटकीपर जोश इंग्लिस पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करेंगे. मार्श, जो लखनऊ सुपर जायंट्स के आईपीएल सीजन का आखिरी मैच नहीं खेल पाए थे, अगली सूचना तक आगे की जांच और इलाज के लिए पर्थ में ही रहेंगे. बांग्लादेश के व्हाइट-बॉल दौरे के लिए उनकी उपलब्धता को लेकर उचित समय पर फैसला लिया जाएगा."

मिचेल मार्श आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा रहे. चोट के कारण वह शनिवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ टीम के आखिरी मैच में नहीं खेल सके थे. 19 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले के बाद मार्श ऑस्ट्रेलिया लौट गए थे, लेकिन टखने में चोट के कारण पाकिस्तान नहीं जा सके. मिचेल मार्श का सीरीज से बाहर होना ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इस सीजन मार्श ने बल्ले से जबरदस्त प्रदर्शन किया था. 

आईपीएल 2026 में मिचेल मार्श ने 13 मुकाबलों में 43.30 की औसत के साथ 563 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल रहे. 22 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 55 रन की पारी खेलने के बाद मार्श ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 111 रन बनाए. इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 90 रन की पारी खेली. राजस्थान के खिलाप अगले मुकाबले में मार्श ने 96 रन बनाए थे.

पाकिस्तान दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम: जोश इंगलिस (कप्तान), एलेक्स कैरी, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, मैथ्यू कुहनेमैन, मार्नस लाबुशेन, रिले मेरेडिथ, ओलिवर पीक, मैथ्यू रेनशॉ, तनवीर सांघा, लियाम स्कॉट, मैट शॉर्ट, बिली स्टेनलेक और एडम जम्पा.

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Published at : 26 May 2026 05:39 PM (IST)
Tags :
Mitchell Marsh Pakistan Vs Australia Josh Inglis PAK Vs AUS PAK Vs ODI Series
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