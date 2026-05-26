रियान पराग ने वैभव सूर्यवंशी के साथ फोटो खिंचाने से किया इनकार! बोले- 'फिल्मी स्टार नहीं...'

राजस्थान रॉयल्स IPL 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बनी थी. रियान पराग (Riyan Parag) की कप्तानी वाली राजस्थान 27 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबला खेलेगी. लेकिन मैच से पहले एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें रियान पराग ने वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) के साथ फोटो खिंचाने से इनकार कर दिया.

बात सिर्फ फोटो के इनकार तक सीमित नहीं रही, बल्कि रियान को यह भी कहते हुए सुना गया कि हम कोई फिल्मी स्टार नहीं हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. तो आइए जानते हैं कि वीडियो का पूरा माजरा क्या है.

रियान पराग ने क्यों किया इनकार?

वीडियो किसी एयरपोर्ट की नजर आ रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पैपराजी रियान से कहते हैं कि वैभव के साथ एक फोटो प्लीज. इसके जवाब में राजस्थान के कप्तान कहते हैं कि हम कोई फिल्मी स्टार नहीं हैं. यह सुनने के बाद वैभव का रिएक्शन देखने वाला होता है. इसके बाद वैभव हल्की सी स्माइल देकर चले जाते हैं.

Look at Vaibhav Suryavanshi’s reaction when the paparazzis said to Riyan Parag, “Riyan, Vaibhav ke saath ek photo please,” and Riyan replied, “Hum koi film star nahi hain.” After hearing this, Vaibhav Suryavanshi’s smile disappeared. 👀



Later, the paparazzis said to Vaibhav,… pic.twitter.com/sXsyhTGgCb — Sonu (@Cricket_live247) May 26, 2026

एलिमिनेटर में हार, टीम का सफर समाप्त

बता दें कि एलिमिनेटर मुकाबला तीसरे और चौथे पायदान पर मौजूद टीमों के बीच खेला जाता है. इस मुकाबले में हराने वाली टीम का सफर समाप्त हो जाता है यानी टीम बाहर हो जाती है. वहीं जीतने वाली टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए क्वालीफायर-2 खेलना होता है. अब देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान और हैदराबाद के बीच होने वाले एलिमिनेटर में किसकी जीत होती है.

राजस्थान में वैभव सूर्यवंशी पर सबकी नजरें

एलिमिनेटर मुकाबले में सबकी नजरें वैभव सूर्यवंशी पर होंगी. सीजन में उनका बल्ला जमकर बोल रहा है. वैभव सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में 5वें पायदान पर हैं. उन्होंने 14 मैचों की 14 पारियों बैटिंग करते हुए 41.64 की औसत और 232.27 के स्ट्राइक रेट से 583 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 3 अर्धशतक निकल चुके हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि प्लेऑफ स्टेज में वह कैसा परफॉर्म करते हैं.

यह भी पढ़ें: पद्म श्री अवॉर्ड लेने राष्ट्रपति भवन क्यों नहीं आए रोहित शर्मा? असली वजह का हुआ खुलासा