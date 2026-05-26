RCB नहीं बनेगी IPL 2026 की चैंपियन! ये टीम दूसरी बार उठाएगी ट्रॉफी, आंकड़े दे रहे गवाही

RCB नहीं बनेगी IPL 2026 की चैंपियन! ये टीम दूसरी बार उठाएगी ट्रॉफी, आंकड़े दे रहे गवाही
Who Will Become IPL 2026 Champion Prediction: ऐसे दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं, जो गवाही दे रहे हैं कि RCB की टीम लगातार दूसरी बार खिताब नहीं जीत पाएगी.
IPL 2026 टूर्नामेंट की शुरुआत 10 टीमों से शुरू हुई थी. लीग स्टेज समाप्ति के बाद कम्पटीशन कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि ट्रॉफी जीतने की दौड़ में सिर्फ 4 टीम बची हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू, गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स, इन चार टीमों ने प्लेऑफ में जगह बनाई है.
बेंगलुरू पॉइंट्स टेबल के टॉप पर रही, पूरे सीजन दबदबा बनाकर रखा. वहीं हैदराबाद सीजन के दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अंतिम-4 में पहुंची. राजस्थान रॉयल्स ने तो आखिरी लीग मैच तक लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी गुजरात टाइटंस को जीत का प्रबल दावेदार क्यों माना जा रहा है. दरअसल इसके पीछे कुछ दिलचस्प आंकड़े हैं, जो बताते हैं कि अब तक दूसरे नंबर पर रहने वाली टीम सबसे ज्यादा बार आईपीएल चैंपियन बनी है.
किसने सबसे ज्यादा बार जीती ट्रॉफी?
आईपीएल के इतिहास में अब तक 18 चैंपियन देखने को मिले हैं. यह आंकड़ा चौंकाने वाला है कि अब तक पहले नहीं बल्कि दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम सबसे ज्यादा बार चैंपियन बनी है. 18 सीजन में 9 बार वह टीम चैंपियन बनी है, जो अंक तालिका में दूसरे स्थान पर रही. यानी पॉइंट्स टेबल में दूसरी पोजीशन पर रहने वाली टीम का जीत प्रतिशत 50 है, जो काफी अधिक है. इसलिए आईपीएल 2026 में माना जा रहा है कि दूसरे नंबर पर रहने वाली गुजरात टाइटंस बाजी मार सकती है.
वहीं पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर रहने वाली टीम ने 6 बार खिताब जीता है. तीसरे और चौथे स्थान वाली टीमों के लिए एलिमिनेटर, फिर क्वालीफायर 2 और अंत में फाइनल में विजय प्राप्त कर ट्रॉफी जीत पाना आसान नहीं होता. इसलिए अब तक तीसरे नंबर वाली टीम ने दो बार और चौथे स्थान पर रही टीम ने केवल एक बार IPL ट्रॉफी जीती है.
पॉइंट्स टेबल में किस पोजीशन वाली टीम सबसे सफल?
- पहला - 6 बार
- दूसरा - 9 बार
- तीसरा - 2 बार
- चौथा - 1 बार
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