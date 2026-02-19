T20 World Cup 2026 points Table: टी20 वर्ल्ड कप में लीग स्टेज अब अपने आखिरी दौर में पहुंच रहा है और पॉइंट्स टेबल की तस्वीर लगभग साफ होती नजर आ रही है. बुधवार को अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने नीदरलैंड्स को हराकर टूर्नामेंट में अपना जीत का सिलसिला बरकरार रखा. इस जीत के साथ भारत ने न सिर्फ सुपर-8 में अपनी जगह पक्की की, बल्कि ग्रुप ए में टॉप पोजिशन पर भी कब्जा जमा लिया है.

भारतीय टीम ने अब तक खेले गए चारों मुकाबले जीते हैं और 8 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है. वहीं ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका ने भी लगातार चार जीत के साथ अपना दबदबा कायम रखा है. टीम अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है और 8 अंकों के साथ टॉप पर है. पाकिस्तान ने भी नामीबिया के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज कर सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर लिया है और 6 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद है.

ग्रुप A का हाल

ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान सुपर-8 में पहुंच चुके हैं। वहीं यूएसए, नीदरलैंड्स और नामीबिया का सफर लीग स्टेज में ही खत्म हो गया है। भारतीय टीम का प्रदर्शन अब तक संतुलित और आत्मविश्वास से भरा रहा है।

भारत (Q) - 4 मैच, 4 जीत, 8 अंक, NRR: +2.500 पाकिस्तान (Q) - 4 मैच, 3 जीत, 6 अंक, NRR: +0.976 यूएसए (E) - 4 मैच, 2 जीत, 4 अंक, NRR: +0.788 नीदरलैंड्स (E) - 4 मैच, 1 जीत, 2 अंक, NRR: -1.217 नामीबिया (E) - 4 मैच, 0 जीत, 0 अंक

ग्रुप B की पॉइंट्स टेबल

श्रीलंका (Q) - 3 मैच, 3 जीत, 6 अंक, NRR: +2.462 जिम्बाब्वे (Q) - 3 मैच, 2 जीत, 5 अंक, NRR: +1.984 आयरलैंड (E) - 4 मैच, 1 जीत, 3 अंक, NRR: +0.414 ऑस्ट्रेलिया (E) - 3 मैच, 1 जीत, 2 अंक, NRR: +0.150 ओमान (E) - 3 मैच, 0 जीत, 0 अंक, NRR: -4.546

ग्रुप C की पॉइंट्स टेबल

वेस्टइंडीज (Q) - 3 मैच, 3 जीत, 6 अंक, NRR: +1.820 इंग्लैंड (Q) - 4 मैच, 3 जीत, 6 अंक, NRR: +0.201 स्कॉटलैंड (E) - 4 मैच, 1 जीत, 2 अंक, NRR: +0.184 इटली (E) - 3 मैच, 1 जीत, 2 अंक, NRR: -0.588 नेपाल (E) - 4 मैच, 1 जीत, 2 अंक, NRR: -1.349

ग्रुप D की पॉइंट्स टेबल

साउथ अफ्रीका (Q) - 4 मैच, 4 जीत, 8 अंक, NRR: +1.943 न्यूजीलैंड (Q) - 4 मैच, 3 जीत, 6 अंक, NRR: +1.227 अफगानिस्तान (E) - 3 मैच, 1 जीत, 2 अंक, NRR: -0.215 यूएई (E) - 4 मैच, 1 जीत, 2 अंक, NRR: -1.364 कनाडा (E) - 3 मैच, 0 जीत, 0 अंक, NRR: -1.865

(Q) - सुपर-8 के लिए क्वालीफाई

(E) - टूर्नामेंट से बाहर