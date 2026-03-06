हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
F1 Race Live Streaming:ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स से शुरू होगा F1 का नया सीजन, जानिए भारत में कब और कहां देख सकते हैं LIVE

F1 Race Live Streaming:ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स से शुरू होगा F1 का नया सीजन, जानिए भारत में कब और कहां देख सकते हैं LIVE

2026 का मोटरस्पोर्ट्स का F1 सीजन कई मायनों में खास माना जा रहा है, क्योंकि F1 में बड़े नियम बदलाव लागू किए गए हैं. ऐसे में सीजन की पहली रेस से ही मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 06 Mar 2026 01:14 PM (IST)
Preferred Sources

F1 Race Live Streaming: मोटरस्पोर्ट्स के सबसे बड़े मंच फॉर्मूला 1 का नया सीजन शुरू होने जा रहा है. 2026 का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स के साथ खेला जाएगा, जिसे लेकर दुनियाभर के रेसिंग फैंस काफी उत्साहित हैं. यह रेस ऑस्ट्रेलिया के मशहूर अल्बर्ट पार्क सर्किट में आयोजित होगी.

इस बार का सीजन कई मायनों में खास माना जा रहा है, क्योंकि F1 में बड़े नियम बदलाव लागू किए गए हैं. नई तकनीक और बदले हुए कार डिजाइन के कारण इस बार टीमों के प्रदर्शन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. ऐसे में सीजन की पहली रेस से ही मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है.

टीमों के बीच कड़ी टक्कर की उम्मीद

प्री-सीजन टेस्टिंग के शुरुआती संकेतों से लगता है कि मर्सिडीज-एएमजी पेट्रोनास फॉर्मूला वन टीम इस बार मजबूत शुरुआत कर सकती है. हालांकि स्कुडेरिया फेरारी, रेड बुल रेसिंग और मैकलारेन भी जीत की दौड़ में पीछे नहीं हैं. खास बात यह है कि पिछले सीजन के चैंपियन लैंडो नॉरिस भी इस बार खिताब बचाने के इरादे से मैदान में उतरेंगे. इसलिए ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स में ही इस बात के संकेत मिल सकते हैं कि 2026 में कौन सी टीम सबसे मजबूत रहने वाली है.

ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स का पूरा शेड्यूल

F1 सीजन की शुरुआत तीन दिनों के कार्यक्रम के साथ होगी. 

6 मार्च (शुक्रवार)

  • प्रैक्टिस सेशन 1 - सुबह 1:30 बजे
  • प्रैक्टिस सेशन 2 - सुबह 5:00 बजे

7 मार्च (शनिवार)

  • प्रैक्टिस सेशन 3 - सुबह 1:30 बजे
  • क्वालिफाइंग - सुबह 5:00 बजे

8 मार्च (रविवार)

  • मुख्य रेस - सुबह 4:00 बजे

भारत में कहां देखें लाइव रेस

भारत में F1 फैंस इस सीजन की पहली रेस को कई प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं. 

  • ऑनलाइन स्ट्रीमिंग: फैनकोड (FanCode)
  • टीवी प्लेटफॉर्म: टाटा प्ले (Tata Play)

इसके अलावा दर्शक F1 TV Pro और F1 TV Premium की सदस्यता लेकर भी रेस का लाइव आनंद ले सकते हैं.

सीजन की धमाकेदार शुरुआत

नए नियम, नई कारें और मजबूत टीमों की टक्कर- इन सब वजहों से 2026 का F1 सीजन काफी रोमांचक होने वाला है. ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स में ही यह साफ हो सकता है कि इस साल चैंपियन बनने की दौड़ में कौन आगे निकलता है. रेसिंग फैंस के लिए यह सीजन की शानदार शुरुआत साबित हो सकती है, जहां हर लैप के साथ रोमांच बढ़ता जाएगा. 

Published at : 06 Mar 2026 01:14 PM (IST)
F1 Race F1 Race Live Streaming F1 Australian Grand Prix Formula 1 2026
Embed widget