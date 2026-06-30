'वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल करना एक चुनौती क्योंकि...', ये क्या बोल गए सुनील गावस्कर

महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने सोमवार को माना कि भारत के मजबूत शीर्ष क्रम में वैभव सूर्यवंशी को शामिल करना एक चुनौती होगी, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ़ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में इस युवा खिलाड़ी के पदार्पण का समर्थन किया.

उन्होंने कहा कि सूर्यवंशी के निर्भीक अंदाज से मेजबान टीम हैरान हो सकती है.

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15 साल के सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ पदार्पण नहीं कराया गया जिसमें भारत को सीरीज में 0-2 से हार मिली, लेकिन गावस्कर का मानना ​​है कि सीनियर खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम में बिताया गया उनका समय बहुत फायदेमंद रहा है और वह इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैच की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में एक ‘सरप्राइज पैकेज’ साबित हो सकते हैं.

सोनी स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित एक बातचीत में गावस्कर ने पत्रकारों से कहा, ‘‘मुझे उम्मीद है कि वह पहला मैच खेलेगा क्योंकि यह एक नयी सीरीज की शुरुआत होगी और वह टीम को जबरदस्त शुरुआत दिला सकता है. आयरलैंड के खिलाफ सीरीज हार से उबरने का यह सबसे अच्छा तरीका है’’.

उन्होंने कहा, ‘‘उसे टीम में कैसे शामिल किया जाए, यह वाकई एक मुश्किल काम होगा क्योंकि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दोनों ने ही बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. आप ऐसी जोड़ी को नहीं तोड़ना चाहेंगे जिसने आपको अच्छे नतीजे दिए हों ’’.

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