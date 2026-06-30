1050 दिन बाद टीम इंडिया को मिली हार, आयरलैंड के खिलाफ बन गए ये 10 शर्मनाक रिकॉर्ड

भारत और आयरलैंड के बीच दो दिनों की टी20 सीरीज खेली गई थी.भारत ने दोनों ही मुकाबलों में टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला लिया था,लेकिन भारत के लिए यह निर्णय बेहद खराब साबित हुआ.दोनों ही मुकाबलों में भारतीय टीम रन चेज करने में असमर्थ रही.

गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत-आयरलैंड के खिलाफ कोई सीरीज पहली बार हारी है.16 बार अपराजेय रही भारतीय टीम टी20 सीरीज के लगातार दोनों मुकाबले हार चुकी है. बल्लेबाज़ी में शानदार प्रदर्शन दिखाने वाली भारतीय टीम घर की पिच न मिलने के कारण शायद बल्ले से अपना कमाल दिखाने में नाकाम रही.

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संजू सैमसन दोनों सीरीज के मुकाबलों में पहली ही गेंद पर जय मूंदड़ा के शिकार बनें. वैभव सूर्यवंशी को दोनों ही मुकाबलों में खेलने का मौका नहीं मिला और वे अपना पहला इंटरनेशमल डेब्यू नहीं कर पाए.

आइए नज़र डालते हैं भारत के कुछ शर्मनाक रिकॉर्ड पर, जो इंडिया ने आयरलैंड सीरीज गंवाने के बाद अपने नाम दर्ज किए हैं.

-आयरलैंड सीरीज हारने से पहले आखिरी बार लगातार दो मैच अगस्त 2023 में भारत-वेस्टइंडीज के खिलाफ हारा था.

-श्रेयस अय्यर टी20 सीरीज में ऋषभ पंत के बाद दूसरे ऐसे कप्तान हैं.जिन्होंने अपनी कप्तानी में दोनों टी20 मुकाबले हारे हैं.

-आयरलैंड की टीम ICC टी20 में टॉप-10 रैकिंग में भी नहीं है, फिर भी उन्होंने लगातार टी20 विश्वकप जीतने वाली भारतीय टीम को सीरीज हराई है. भारत आईसीसी टी20 रैकिंग में पहले स्थान पर मौजूद है. साथ ही भारत के दो बल्लेबाज़ पहले और दूसरे स्थान पर लिस्ट में शामिल हैं.वहीं आयरलैंड का एक भी बल्लेबाज़ टॉप-50 में भी नहीं है.

-तिलक वर्मा ने आयरलैंड के खिलाफ अपने दूसरे टी20 सीरीज में 46 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया,जो किसी भारतीय बल्लेबाज़ द्वारा लगाया गया छठा सबसे धीमा अर्धशतक है. केएल राहुल ने 56 गेंद खेलकर साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना धीमा अर्धशतक पूरा किया था.

-2026 में अभीषेक शर्मा 9वीं बार 0 पर आउट हुए हैं.इस तरह उनके नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है.टी20 में 0 पर आउट होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में पहले स्थान पर आ चुके हैं.राशिद खान 2019 में और शादाब खान 2024 में इतनी बार 0 पर आउट हो रखे हैं.

-7 साल बाद कोई टीम भारत को टी20 सीरीज के मुकाबले में हरा पाई है.दो मैचों की टी20 सीरीज में भारत आखिरी बार 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारा था.



-इस दशक में भारत कुल तीसरी ही टी20 सीरीज हारा है.श्रेयस अय्यर की कप्तानी से पहले भारत हार्दिक पंड्या की कप्तानी में 2023 में और शिखर धवन की कप्तानी में 2021 में हारा था.



-श्रेयस अय्यर 2026 में ऐसे भारतीय कप्तान बनें. जिन्होंने टी20 सीरीज में एक मैच न जीता हो.उनसे पहले साल (2009-15) एमएस धोनी और साल (2019) में विराट कोहली के नाम ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज है.

-श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत की 16 टी20 सीरीज जीतने का सिलसिला भी समाप्त हो चुका है.यह किसी भी टीम द्वारा जीती गई लगातार सबसे ज्यादा टी20 सीरीज है.पाकिस्तान 11 सीरीज के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद है.

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