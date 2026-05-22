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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सVAIBHAV SOORYAVANSI: 15 साल के वैभव पर ‘अगला सचिन’ वाला दबाव क्यों? दिनेश कार्तिक ने दे डाली बड़ी चेतावनी

VAIBHAV SOORYAVANSI: 15 साल के वैभव पर ‘अगला सचिन’ वाला दबाव क्यों? दिनेश कार्तिक ने दे डाली बड़ी चेतावनी

आईपीएल 2026 में तूफानी बल्लेबाजी से छाए वैभव सूर्यवंशी की तुलना लोग सचिन तेंदुलकर से करने लगे हैं, लेकिन दिनेश कार्तिक का मानना है कि इतनी कम उम्र में ऐसे टैग खिलाड़ी पर भारी पड़ सकते हैं

By : एबीपी लाइव | Edited By: Anshu Kumar Singh | Updated at : 22 May 2026 12:20 PM (IST)
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आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित किया है. राजस्थान रॉयल्स के इस युवा ओपनर ने सिर्फ 15 साल की उम्र में बड़े-बड़े गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ अंदाज में रन बनाए हैं. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को देखकर कई दिग्गज उन्हें भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा मान रहे हैं.

लगातार शानदार प्रदर्शन की वजह से कुछ लोग उनकी तुलना सचिन तेंदुलकर से भी करने लगे हैं. हालांकि पूर्व भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक इस तुलना से सहमत नहीं हैं. उनका मानना है कि इतनी छोटी उम्र में किसी खिलाड़ी पर ‘अगला सचिन’ जैसा टैग लगाना सही नहीं होगा.

दिनेश कार्तिक ने कहा कि वैभव जो कर रहे हैं, वह बेहद खास है. लेकिन सचिन तेंदुलकर ने अपने दौर में जो हासिल किया था, वह असाधारण था. उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ियों की चुनौतियां और परिस्थितियां पूरी तरह अलग हैं.

मैदान के बाहर का दबाव ज्यादा बड़ा.

दिनेश कार्तिक के मुताबिक वैभव सूर्यवंशी के पास क्रिकेट की शानदार स्किल्स हैं. लेकिन आने वाले समय में उन्हें मैदान के बाहर मिलने वाली लोकप्रियता, उम्मीदों और दबाव को संभालना होगा.

उन्होंने कहा कि आज के दौर में सोशल मीडिया और लगातार चर्चा युवा खिलाड़ियों पर अतिरिक्त दबाव बना देती है. ऐसे में वैभव को अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए और लोगों को भी उन्हें बिना किसी बड़ी तुलना के आगे बढ़ने देना चाहिए.

आईपीएल 2026 में मचा रहे हैं धमाल.

राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में लगातार आक्रामक बल्लेबाजी की है. उन्होंने कई मुकाबलों में टीम को तेज शुरुआत दिलाई और बड़े-बड़े शॉट लगाकर फैंस का दिल जीता.

कम उम्र में जिस आत्मविश्वास और स्ट्राइक रेट के साथ वैभव बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसने क्रिकेट एक्सपर्ट्स को भी हैरान किया है. यही वजह है कि कई लोग अब उन्हें जल्द भारतीय टीम में मौका देने की मांग कर रहे हैं.

आईपीएल को लेकर भी बोले दिनेश कार्तिक.

इंडियन प्रीमियर लीग में फिलहाल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बैटिंग कोच और मेंटर की भूमिका निभा रहे दिनेश कार्तिक ने टूर्नामेंट के बदलते स्वरूप पर भी अपनी राय रखी.

उन्होंने कहा कि 2008 में शुरू हुआ आईपीएल अब पूरी तरह बदल चुका है. डेटा, एनालिटिक्स और नई तकनीक ने इस लीग को नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया है. अब यह सिर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं, बल्कि युवाओं के लिए बड़ा करियर प्लेटफॉर्म बन चुका है. दिनेश कार्तिक के अनुसार आईपीएल ने बहुत कम समय में दुनिया के बड़े खेल टूर्नामेंट्स के बीच अपनी अलग पहचान बना ली है.

 
Published at : 22 May 2026 12:20 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Dinesh Kartik Vaibhav Sooryavansi
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