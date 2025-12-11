हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सशादी टूटने के बाद पहली पब्लिक अपीयरेंस में स्मृति मंधाना ने अपने प्यार को लेकर ऐसा क्या कहा जो हो गया वायरल, जानिए

शादी टूटने के बाद पहली पब्लिक अपीयरेंस में स्मृति मंधाना ने अपने प्यार को लेकर ऐसा क्या कहा जो हो गया वायरल, जानिए

स्मृति मंधाना शादी टूटने के बाद पहली बार पब्लिक में नजर आईं. जहां हरमनप्रीत कौर ने उन्हें गले लगाकर भावनात्मक सहारा दिया. इवेंट में मंधाना ने कहा कि क्रिकेट ही उनका सबसे बड़ा प्यार है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 11 Dec 2025 07:14 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय महिला क्रिकेट की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना हाल के दिनों में काफी चर्चा में रही हैं. इस बार वजह उनकी निजी जिंदगी में आया तूफान है. संगीतकार पलाश मुच्छल से उनकी शादी टूटने की खबर के बाद से फैंस लगातार उनकी मानसिक स्थिति को लेकर चिंतित थे. अब पहली बार मंधाना एक सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आईं, जहां उनके साथ टीम इंडिया की कप्तान और उनकी करीबी साथी हरमनप्रीत कौर थीं.

चेहरे पर खामोशी… और दोस्त का कंधा

इवेंट में पहुंचते ही मंधाना के चेहरे पर थकान और हल्की उदासी साफ झलक रही थी. जैसे ही हरमनप्रीत ने उन्हें देखा, उन्होंने तुरंत मंधाना को गले लगा लिया. यह देखकर ऐसा लगा मानो एक कप्तान मुश्किल समय में अपनी साथी खिलाड़ी के साथ है. 

‘क्रिकेट से बड़ा मेरा कोई प्यार नहीं’ - मंधाना

इवेंट में स्मृति ने साफ कहा कि क्रिकेट ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने कहा, “मै सबसे ज्यादा प्यार क्रिकेट से करती हूं. जब आप इंडियन जर्सी पहनते हैं, तो कोई और चीज दिमाग में नहीं आती है. देश को रिप्रेजेंट करने का एहसास हर समस्या से ऊपर होता है.”

उन्होंने यह भी बताया कि मैदान पर उतरते ही सारी निजी परेशानियां पीछे छूट जाती हैं क्योंकि दो अरब लोगों की उम्मीदें आपकी जर्सी पर टिकी होती हैं. आप उन करोड़ों लोगो में से एक हो जिन्हें अपने देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है. यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है.

ड्रेसिंग रूम विवाद पर भी बोलीं मंधाना

हाल ही में महिला टीम के भीतर मतभेदों की खबरें भी चर्चा में थीं. इस पर मंधाना का जवाब बेहद परिपक्व था. उन्होंने कहा, “मेरे लिए मतभेद कोई समस्या नहीं है. हर किसी का मकसद एक ही है, देश के लिए मैच जीतना. अगर हमारी बातें और बहसें नहीं होंगी, तो हम उतने पैशनेट नहीं हैं.”

शादी टूटने के बाद आगे बढ़ने का इशारा

23 नवंबर को होने वाली मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी पिता की तबीयत बिगड़ने के कारण टाल दी गई थी. उसके बाद 7 दिसंबर को दोनों ने आधिकारिक रूप से इसे कैंसिल करने का ऐलान कर दिया. मंधाना की यह पब्लिक अपीयरेंस इस बात का संकेत है कि वह मुश्किल दौर से निकलने की कोशिश कर रही हैं और क्रिकेट उनका सबसे मजबूत सहारा है.

भारत का शेड्यूल

इस वक्त टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ टी-20 सीरीज की तैयारी कर रही है, जो 21 दिसंबर से शुरू होगी. यह विश्वकप जीतने के बाद भारत की पहली सीरीज है. मंधाना उप-कप्तान के रूप में फिर अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं. 

Published at : 11 Dec 2025 07:14 AM (IST)
Tags :
Smriti Mandhana Palash Muchhal HARMANPREET KAUR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर निगरानी के लिए पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
क्रिकेट
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज, इस भारतीय का नाम चौंका देगा
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज, इस भारतीय का नाम चौंका देगा
बॉलीवुड
Virat-Anushka Wedding Anniversary: एक एड ने बना दी अनुष्का-विराट की जोड़ी, ऐसे शुरू हुई थी क्यूट लव स्टोरी की शुरुआत
एक एड ने बना दी अनुष्का-विराट की जोड़ी, ऐसे शुरू हुई थी क्यूट लव स्टोरी की शुरुआत
बिहार
नीतीश सरकार ने अनंत सिंह को दिया पहले से छोटा घर, अब नहीं रख सकेंगे गाय-भैंस, एक गाड़ी की पार्किंग
नीतीश सरकार ने अनंत सिंह को दिया पहले से छोटा घर, अब नहीं रख सकेंगे गाय-भैंस, एक गाड़ी की पार्किंग
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: बाॅलीवुड गलियारों की बड़ी खबरें | Salman Khan | Mumbai | Diljit Dosanjh
Chhattisgarh News: रायपुर के व्यापारी ने महिला DSP पर लगाया करोड़ों हड़पने का आरोप | ABP News
जुबां पर प्यार का वादा... लेकिन आंखों में दौलत के सपने... हर वक्त उसे पैसा ही पैसा | Sansani
बेकाबू कार...मच गया हाहाकार, हादसे का वीडियो कंपा देगा! | Gujarat | Greater Noida
Parliament Winter Session: संसद सत्र के बीच जर्मनी जाएंगे Rahul Gandhi? | Amit Shah | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर निगरानी के लिए पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
Exclusive: 'हाई फ्रिक्वेंसी, डुअल सेंसर और हाईटैक क्वालिटी..' , बॉर्डर पर पाकिस्तान लगा रहा मॉर्डन कैमरे
क्रिकेट
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज, इस भारतीय का नाम चौंका देगा
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज, इस भारतीय का नाम चौंका देगा
बॉलीवुड
Virat-Anushka Wedding Anniversary: एक एड ने बना दी अनुष्का-विराट की जोड़ी, ऐसे शुरू हुई थी क्यूट लव स्टोरी की शुरुआत
एक एड ने बना दी अनुष्का-विराट की जोड़ी, ऐसे शुरू हुई थी क्यूट लव स्टोरी की शुरुआत
बिहार
नीतीश सरकार ने अनंत सिंह को दिया पहले से छोटा घर, अब नहीं रख सकेंगे गाय-भैंस, एक गाड़ी की पार्किंग
नीतीश सरकार ने अनंत सिंह को दिया पहले से छोटा घर, अब नहीं रख सकेंगे गाय-भैंस, एक गाड़ी की पार्किंग
हेल्थ
Kidney Damage Signs: आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
आंखों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ जाएं किडनी हो रही खराब, तुरंत कराएं अपना इलाज
जनरल नॉलेज
Trump Tariff on Indian Rice: भारत के चावल से खुन्नस में क्यों ट्रंप, इस पर क्यों लगाना चाहते हैं टैरिफ?
भारत के चावल से खुन्नस में क्यों ट्रंप, इस पर क्यों लगाना चाहते हैं टैरिफ?
ट्रेंडिंग
Video: मालिक की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया कुत्ता, फूट फूटकर लगा रोने- भावुक कर देगा वीडियो
मालिक की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया कुत्ता, फूट फूटकर लगा रोने- भावुक कर देगा वीडियो
हेल्थ
क्या विटामिन B12 की कमी से लड़खड़ाते हैं आपके पैर? ये 3 सूप दे सकते हैं तुरंत राहत
क्या विटामिन B12 की कमी से लड़खड़ाते हैं आपके पैर? ये 3 सूप दे सकते हैं तुरंत राहत
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Embed widget