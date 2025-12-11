भारतीय महिला क्रिकेट की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना हाल के दिनों में काफी चर्चा में रही हैं. इस बार वजह उनकी निजी जिंदगी में आया तूफान है. संगीतकार पलाश मुच्छल से उनकी शादी टूटने की खबर के बाद से फैंस लगातार उनकी मानसिक स्थिति को लेकर चिंतित थे. अब पहली बार मंधाना एक सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आईं, जहां उनके साथ टीम इंडिया की कप्तान और उनकी करीबी साथी हरमनप्रीत कौर थीं.

चेहरे पर खामोशी… और दोस्त का कंधा

इवेंट में पहुंचते ही मंधाना के चेहरे पर थकान और हल्की उदासी साफ झलक रही थी. जैसे ही हरमनप्रीत ने उन्हें देखा, उन्होंने तुरंत मंधाना को गले लगा लिया. यह देखकर ऐसा लगा मानो एक कप्तान मुश्किल समय में अपनी साथी खिलाड़ी के साथ है.

‘क्रिकेट से बड़ा मेरा कोई प्यार नहीं’ - मंधाना

इवेंट में स्मृति ने साफ कहा कि क्रिकेट ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने कहा, “मै सबसे ज्यादा प्यार क्रिकेट से करती हूं. जब आप इंडियन जर्सी पहनते हैं, तो कोई और चीज दिमाग में नहीं आती है. देश को रिप्रेजेंट करने का एहसास हर समस्या से ऊपर होता है.”

उन्होंने यह भी बताया कि मैदान पर उतरते ही सारी निजी परेशानियां पीछे छूट जाती हैं क्योंकि दो अरब लोगों की उम्मीदें आपकी जर्सी पर टिकी होती हैं. आप उन करोड़ों लोगो में से एक हो जिन्हें अपने देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है. यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है.

ड्रेसिंग रूम विवाद पर भी बोलीं मंधाना

हाल ही में महिला टीम के भीतर मतभेदों की खबरें भी चर्चा में थीं. इस पर मंधाना का जवाब बेहद परिपक्व था. उन्होंने कहा, “मेरे लिए मतभेद कोई समस्या नहीं है. हर किसी का मकसद एक ही है, देश के लिए मैच जीतना. अगर हमारी बातें और बहसें नहीं होंगी, तो हम उतने पैशनेट नहीं हैं.”

शादी टूटने के बाद आगे बढ़ने का इशारा

23 नवंबर को होने वाली मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी पिता की तबीयत बिगड़ने के कारण टाल दी गई थी. उसके बाद 7 दिसंबर को दोनों ने आधिकारिक रूप से इसे कैंसिल करने का ऐलान कर दिया. मंधाना की यह पब्लिक अपीयरेंस इस बात का संकेत है कि वह मुश्किल दौर से निकलने की कोशिश कर रही हैं और क्रिकेट उनका सबसे मजबूत सहारा है.

भारत का शेड्यूल

इस वक्त टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ टी-20 सीरीज की तैयारी कर रही है, जो 21 दिसंबर से शुरू होगी. यह विश्वकप जीतने के बाद भारत की पहली सीरीज है. मंधाना उप-कप्तान के रूप में फिर अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं.