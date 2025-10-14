Sara Tendulkar Birthday: महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर ने रविवार को अपना 28वां जन्मदिन धूमधाम से सेलीब्रेट किया. सोशल मीडिया पर सारा के लिए बधाइयों की बौछार हो गई. सारा भले ही क्रिकेट की दुनिया से दूर हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता किसी स्टार से कम नहीं है. इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं और वह अपनी स्टाइल और फिटनेस को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं.

अर्जुन और सानिया की ओर से आई खास बधाई

सारा के भाई अर्जुन तेंदुलकर ने भी अपनी बहन के लिए एक खूबसूरत बर्थडे पोस्ट शेयर किया. उन्होंने दुबई के बुर्ज खलीफा के सामने खींची गई फोटो के साथ लिखा, “हैप्पी बर्थडे सारा तेंदुलकर.”





वहीं अर्जुन की मंगेतर सानिया चंदोक ने सारा के साथ एक प्यारी तस्वीर साझा की. दोनों की गले लगाते हुए फोटो के साथ सानिया ने लिखा, “मेरी फेवरेट को जन्मदिन की शुभकामनाएं!” हाल ही में अर्जुन और सानिया ने सगाई की है. सारा और सानिया भी काफी अच्छे और पुराने दोस्त हैं. दोनों को अक्सर साथ में पब्लिक इवेंट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में देखा गया है. सारा ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर सानिया और अर्जुन के पोस्ट को रिशेयर किया.

सचिन तेंदुलकर ने पोस्ट शेयर कर जताया गर्व

पिता सचिन तेंदुलकर ने भी सारा को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक प्यारा पोस्ट साझा किया. उन्होंने सारा की बचपन की तस्वीर के साथ हाल की एक फोटो भी शेयर की. सचिन ने लिखा, “हमारे साथ हंसी बांटने से लेकर तुम्हारे सपनों को उड़ान देने तक, सारा, तुमने हमेशा हमें गर्व महसूस कराया है. हैप्पी बर्थडे! यूं ही चमकती रहो.”

सारा का नया सफर, फिटनेस स्टूडियो की शुरुआत

सारा ने हाल ही में मुंबई में अपना खुद का पिलेट्स स्टूडियो लॉन्च किया है. इस मौके पर उनके माता-पिता सचिन और अंजलि तेंदुलकर भी मौजूद थे. पिलेट्स स्टूडियो एक फिटनेस सेंटर होता है, जहां शरीर की मांसपेशियों को मजबूत और लचीला बनाने पर काम किया जाता है. सारा का यह कदम बताता है कि वह अब फिटनेस और हेल्थ इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं.