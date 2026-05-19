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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL Playoff Scenario: 3 टीमों ने प्लेऑफ के लिए किया क्वालीफाई, अब 1 स्पॉट और 5 टीमों के बीच लड़ाई; जानें ताजा समीकरण

IPL Playoff Scenario: 3 टीमों ने प्लेऑफ के लिए किया क्वालीफाई, अब 1 स्पॉट और 5 टीमों के बीच लड़ाई; जानें ताजा समीकरण

IPL Playoff Scenario: सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराने के साथ ही प्लेऑफ में क्वालीफाई कर लिया है. कुल 3 टीमें अपना स्थान कंफर्म कर चुकी हैं, एक स्पॉट के लिए 5 टीमों के बीच टक्कर है.

By : शिवम | Updated at : 19 May 2026 07:01 AM (IST)
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IPL 2026 के प्लेऑफ में 3 टीमें अपना स्थान कंफर्म कर चुकी हैं. सोमवार को हुए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर सनराइजर्स हैदराबाद ने प्लेऑफ में क्वालीफाई कर लिया, इस मैच के बाद गुजरात टाइटंस भी आधिकारिक रूप से प्लेऑफ में पहुंच गई. 2 टीमें (मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स) आधिकारिक तौर पर बाहर है, जबकि 1 बचे हुए स्पॉट के लिए 5 टीमें (PBKS, CSK, KKR, RR और DC) दावेदार हैं. जानिए सभी टीमों का समीकरण.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु IPL 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम थी. सोमवार को हुए मैच में जीत दर्ज करने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का प्लेऑफ में जाना कंफर्म हो गया है, इसी के साथ गुजरात टाइटंस भी क्वालीफाई कर चुकी है. प्लेऑफ में अंक तालिका की टॉप-4 टीमें जाती हैं. चौथे स्थान के लिए कुल 5 टीमें रेस में है, लीग स्टेज के 7 मैच बाकी है.

पंजाब किंग्स

PBKS का 1 मैच बचा है, जो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ है. पंजाब उस मैच को जीतकर 15 अंकों तक पहुंच सकती है. लेकिन इतना काफी नहीं है, पंजाब को चाहिए कि राजस्थान रॉयल्स अपने 2 में से 1 मैच हार जाए. KKR भी एक मैच हार जाए, या नेट रन रेट में पंजाब से पीछे रहे क्योंकि वो दोनों मैच जीतकर 15 अंकों तक पहुंच सकती है.

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राजस्थान रॉयल्स

RR टीम के 2 मैच बचे हैं, एक मैच आज लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ है. दूसरा मैच रविवार को मुंबई इंडियंस के साथ है. अभी राजस्थान सबसे बड़ी दावेदार है, क्योंकि वो अपने दोनों मैच जीतकर 16 अंकों तक पहुंच सकती है और प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर सकती है. अगर राजस्थान अपने दोनों मैच जीती तो उन्हें किसी अन्य मैच पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. अगर राजस्थान एक मैच भी हारी तो उनके 14 ही अंक रहेंगे, फिर उन्हें चाहिए कि पंजाब और कोलकाता 15 अंक तक न पहुंचे.

चेन्नई सुपर किंग्स

CSK का प्लेऑफ में पहुंचने का चांस अब बहुत कम हो गया है, टीम अपना आखिरी मैच जीतकर 14 अंकों तक पहुंचेगी जबकि उनका नेट रन रेट माइनस में है. चेन्नई का अगला मैच गुजरात टाइटंस के साथ है, उसे जीतने के साथ चेन्नई को चाहिए कि पंजाब अपना आखिरी मैच हार जाए. राजस्थान दोनों मैच हारे और अगर एक हारे तो फिर नेट रन रेट पर निर्भर करेगा. केकेआर भी कम से कम एक मैच हार जाए, तो चेन्नई क्वालीफाई कर सकती है.

कोलकाता नाइट राइडर्स

KKR के 12 मैचों के बाद 11 अंक है. कोलकाता को चाहिए कि वो अपने दोनों मैच जीतकर 15 अंकों तक पहुंचे और पंजाब अपना आखिरी मैच हार जाए और राजस्थान रॉयल्स भी कम से कम एक मैच हारे. फिर उन्हें केकेआर और दिल्ली की जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

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दिल्ली कैपिटल्स

DC का IPL 2026 प्लेऑफ में क्वालीफाई करना भी मुश्किल है, लेकिन टीम रेस में बनी हुई है. दिल्ली को चाहिए कि वो अपना मैच जीतकर 14 अंकों तक पहुंचे, फिर राजस्थान अपने दोनों मैच हार जाए. पंजाब और चेन्नई भी अपने-अपने मैच हार जाए और कोलकाता दिल्ली के खिलाफ मैच से पहले मुंबई इंडियंस से भी हार जाए. ये समीकरण बनना मुश्किल है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 19 May 2026 07:01 AM (IST)
Tags :
CSK Vs SRH Rajasthan Royals Gujarat Titans CHENNAI SUPER KINGS IPL Playoffs Scenario PUNJAB KINGS IPL 2026 Playoffs
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