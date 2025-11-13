सानिया मिर्जा का खुलासा! शोएब मलिक के साथ तलाक के बाद आए पैनिक अटैक में ये खास दोस्त बनी सहारा

भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने पहली बार अपने तलाक के बाद झेले मुश्किल दौर के बारे में खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि जब उनकी जिंदगी सबसे ज्यादा उथल-पुथल में थी, तब उन्हें पैनिक अटैक आया था. उस वक्त उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी उनकी करीबी दोस्त फराह खान.

सानिया ने अपने नए यूट्यूब टॉक शो “सर्विंग इट अप विद सानिया” के पहले एपिसोड में इस भावुक पल को साझा किया. उनके इस शो में फराह खान पहली मेहमान बनी. बातचीत के दौरान सानिया ने कहा, “मैं कैमरे पर यह कहना नहीं चाहती थी, लेकिन यह मेरे जीवन का सबसे कठिन समय था. उस दिन मेरा लाइव शो था और मैं पूरी तरह टूट चुकी थी. मैं कांप रही थी, और अगर फराह वहां नहीं होतीं तो मैं वह शो नहीं कर पाती.”

सानिया के मुताबिक, फराह खान उसी वक्त बिना किसी तैयारी के, सिर्फ पायजामा और चप्पल पहनकर उनके सेट पर पहुंचीं ताकि उन्हें संभाल सकें.

फराह खान ने भी सुनाई अपनी बात

फराह खान ने भी उस दिन को याद करते हुए कहा, “मैंने सानिया को उस हालत में देखा तो मैं डर गई थी. मुझे उसी दिन शूटिंग करनी थी, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उनके पास भागी चली आई. उस वक्त मैं सिर्फ अपनी दोस्त के साथ रहना चाहती थी.”

फराह ने सानिया की सिंगल मदर के रूप में जिंदगी जीने की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि सानिया ने अपने बेटे इजहान की परवरिश बड़ी गरिमा और हिम्मत से की है. उन्होंने कहा, “एक सिंगल पैरेंट के तौर पर यह जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है. आपको काम भी करना है, बच्चे की देखभाल भी करनी है, और उसे समय भी देना है. सानिया यह सब खूबसूरती से कर रही हैं.”

शोएब मलिक से अलगाव के बाद नया सफर

सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की शादी अप्रैल 2010 में हुई थी. दोनों का बेटा इजहान मिर्जा मलिक 2018 में पैदा हुआ हालांकि जनवरी 2024 में सानिया के परिवार ने पुष्टि की कि सानिया और शोएब अब एक-दूसरे से अलग हो चुके हैं. यह खबर उस वक्त आई जब शोएब मलिक ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद से शादी की थी.

सानिया अब अपनी पर्सनल लाइफ के मुश्किल दौर को पीछे छोड़कर नए सफर की शुरुआत कर चुकी हैं और फराह खान जैसे दोस्तों की मौजूदगी ने उन्हें फिर से मजबूती से खड़ा कर दिया है.