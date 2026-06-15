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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सWI vs SL: वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को चटाई धूल, इन 3 खिलाड़ियों ने बदल दी मैच की तस्वीर

WI vs SL: वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को चटाई धूल, इन 3 खिलाड़ियों ने बदल दी मैच की तस्वीर

West Indies vs Sri Lanka T20 Series:वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को तीसरे और निर्णायक टी20 मुकाबले में 5 विकेट से हराकर 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली. शेमार जोसेफ ने 5 विकेट लेकर गेंदबाजी में कमाल किया. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 15 Jun 2026 11:37 AM (IST)
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वेस्टइंडीज ने श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज अपने नाम कर ली है. निर्णायक मुकाबले में कैरेबियाई टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 5 विकेट से हराया और 2-1 से सीरीज जीत ली. इस जीत में तीन खिलाड़ियों की भूमिका सबसे अहम रही, जिन्होंने अपने दमदार प्रदर्शन से श्रीलंका की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच खेली गई तीन मैचों की टी20 सीरीज का अंतिम मुकाबला भारतीय समयानुसार 15 जून की सुबह किंग्सटन में खेला गया. दोनों टीमों के लिए यह मैच सीरीज का फैसला करने वाला था. ऐसे में मुकाबले का रोमांच भी चरम पर था. हालांकि निर्णायक मैच में वेस्टइंडीज ने हर विभाग में बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की. इस सफलता के पीछे शेमार जोसेफ, शरफेन रदरफोर्ड और जेसन होल्डर का योगदान सबसे अधिक रहा.

शेमार जोसेफ ने गेंद से मचाया कहर

तीसरे टी20 मुकाबले में सबसे बड़ा प्रभाव शेमार जोसेफ ने छोड़ा. तेज गेंदबाज ने श्रीलंकाई बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह झकझोरते हुए पांच विकेट अपने नाम किए. उन्होंने अपने चार ओवर के स्पेल में 33 रन देकर 5 विकेट झटके और टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया. इससे पहले उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 30 रन देकर 4 विकेट लेना था, लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने उस रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया. 2023 में सुरक्षा गार्ड की नौकरी छोड़कर पेशेवर क्रिकेट को अपनाने वाले शेमार जोसेफ के लिए यह प्रदर्शन बेहद खास रहा. उनके शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

रदरफोर्ड ने संभाली पारी

लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज को बीच में कुछ झटके जरूर लगे, लेकिन शरफेन रदरफोर्ड ने एक छोर संभालकर टीम को जीत की राह पर बनाए रखा. उन्होंने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाते हुए 40 गेंदों में नाबाद 54 रन बनाए. अपनी पारी के दौरान रदरफोर्ड ने चार शानदार छक्के लगाए और तब तक क्रीज पर टिके रहे जब तक टीम जीत के करीब नहीं पहुंच गई. उनकी जिम्मेदार बल्लेबाजी ने वेस्टइंडीज की जीत की नींव मजबूत की. मुकाबले का अंत जेसन होल्डर ने अपने विस्फोटक अंदाज से किया. क्रीज पर आते ही उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजों पर हमला बोल दिया और बेहद तेज गति से रन बटोरे. होल्डर ने सिर्फ 5 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 21 रन बना डाले. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 420 का रहा. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने मैच को पूरी तरह वेस्टइंडीज के पक्ष में कर दिया और श्रीलंका की वापसी की सभी उम्मीदें खत्म हो गईं.

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170 रन का लक्ष्य किया हासिल

इस मुकाबले में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 169 रन बनाए थे. हालांकि टीम का कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं पहुंच सका. श्रीलंका की ओर से सबसे ज्यादा रन ड्यूनिथ वेलालागे ने बनाए, जिन्होंने 43 रन की उपयोगी पारी खेली. 170 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज ने दबाव के बावजूद शानदार बल्लेबाजी की और 5 विकेट रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया. रदरफोर्ड और होल्डर की पारियों ने लक्ष्य का पीछा आसान बना दिया. तीन मैचों की इस टी20 सीरीज में वेस्टइंडीज ने पहला मुकाबला जीतकर बढ़त बनाई थी. इसके बाद दूसरे मैच में श्रीलंका ने शानदार वापसी करते हुए सीरीज बराबर कर दी. ऐसे में तीसरा मुकाबला निर्णायक बन गया था.

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फाइनल मैच में वेस्टइंडीज ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की और 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली. शेमार जोसेफ की घातक गेंदबाजी, शरफेन रदरफोर्ड की जिम्मेदार पारी और जेसन होल्डर की विस्फोटक फिनिशिंग ने श्रीलंका का खेल पूरी तरह बिगाड़ दिया और कैरेबाई टीम को सीरीज चैंपियन बना दिया.

Published at : 15 Jun 2026 11:37 AM (IST)
Tags :
Jason Holder Sherfane Rutherford West Indies Vs Sri Lanka
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