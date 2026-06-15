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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी ने लगाई फ्लॉप होने की हैट्रिक, फिर नहीं चला बल्ला; लप्पेबाजी पड़ गई भारी

वैभव सूर्यवंशी ने लगाई फ्लॉप होने की हैट्रिक, फिर नहीं चला बल्ला; लप्पेबाजी पड़ गई भारी

Vaibhav Sooryavanshi Flopped Again IND A vs SL A: श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई सीरीज में वैभव सूर्यवंशी ने फ्लॉप होने की हैट्रिक लगा दी है. वो श्रीलंका के खिलाफ भी सस्ते में आउट हो गए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 15 Jun 2026 10:55 AM (IST)
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India A vs Sri Lanka A: वैभव सूर्यवंशी ट्राई सीरीज में एक बार फिर फ्लॉप हो गए हैं. श्रीलंका ए के खिलाफ वैभव केवल 21 रन बनाकर आउट हो गए. यह लगातार तीसरा वनडे मैच है जब वैभव 50 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाए. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 14 गेंद में 21 रन बनाए. वैभव आईपीएल 2026 में धाकड़ बल्लेबाजी करके इंडिया ए में आए हैं, लेकिन वनडे फॉर्मेट में अब तक उनका बाला खामोश रहा है.

ट्राई सीरीज में अब तक वैभव सूर्यवंशी ने तीन पारियों में सिर्फ 79 रन बनाए हैं. इस सीरीज में उनका सर्वाधिक स्कोर 44 रन का है, जिसमें उन्होंने चौकों की बरसात करते हुए 44 रन बनाए थे. वैभव इस कदर फ्लॉप हो रहे हैं कि इस पूरी सीरीज में उन्होंने केवल 48 गेंद खेली हैं.

श्रीलंका ए के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआत में सधे हुए अंदाज में बैटिंग की. अपनी छोटी सी पारी में 3 चौके और एक छक्का लगा चुके थे, लेकिन फिर से बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में अपना विकेट खो बैठे.

लप्पेबाजी पड़ी भारी

वैभव सूर्यवंशी का विकेट पारी के चौथे ओवर में गिरा. उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर चौका बटोरा था. चौथी गेंद पर वैभव आगे बढ़े, लेकिन बल्ला रोकते हुए गेंद को डिफेंड कर लिया. अगली गेंद पर वैभव ने फिर से बल्ला घुमाया, लेकिन इस बार गेंद बल्ले का किनारा लेकर हवा में चली गई.

वैभव का बल्लेबाजी स्टाइल टी20 से बढ़िया मेल खाता है, लेकिन उनके लिस्ट-ए आंकड़े अब तक अच्छे नहीं रहे हैं. अब तक खेले 11 लिस्ट-ए मैचों में वो केवल दो बार पचास रनों का आंकड़ा पार कर सके हैं. श्रीलंका ए के खिलाफ प्रभसिमरन सिंह भी फ्लॉप हो गए, जो केवल 11 रन बना सके.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 15 Jun 2026 10:42 AM (IST)
Tags :
India A Vaibhav Sooryavanshi IND A Vs SL A Sri Lanka A
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