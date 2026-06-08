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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सलगातार 7 गेंद पर 7 छक्के और 220 रन… इस खिलाड़ी की ऐतिहासिक पारी, जानकर रह जाएंगे दंग

लगातार 7 गेंद पर 7 छक्के और 220 रन… इस खिलाड़ी की ऐतिहासिक पारी, जानकर रह जाएंगे दंग

ऋतुराज गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में एक ओवर में 7 छक्के लगाकर इतिहास रचा था. उन्होंने 220 रन की विस्फोटक पारी खेलते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 08 Jun 2026 06:40 AM (IST)
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क्रिकेट में एक ओवर में छह छक्के लगाने की उपलब्धि कई बल्लेबाज हासिल कर चुके हैं, लेकिन लिस्ट ए या वनडे क्रिकेट में लगातार सात गेंदों पर सात छक्के जड़ने का कारनामा सिर्फ एक ही बल्लेबाज ने किया है. यह रिकॉर्ड भारतीय बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ के नाम दर्ज है, जिन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया था.

भारतीय टीम के लिए सीमित ओवरों के क्रिकेट में खेल चुके ऋतुराज गायकवाड़ को घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में लगातार शानदार प्रदर्शन के लिए जाना जाता है. चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए उन्होंने खुद को एक भरोसेमंद बल्लेबाज के रूप में स्थापित किया है. यही प्रदर्शन उन्हें भारतीय टीम की कप्तानी तक भी ले गया था, जब उन्होंने 2023 एशियन गेम्स में टीम इंडिया की अगुआई की थी.

साल 2022 में विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान ऋतुराज ने एक ऐसी पारी खेली, जो आज भी क्रिकेट प्रेमियों के जेहन में ताजा है. महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच खेले गए मुकाबले में उन्होंने उत्तर प्रदेश के गेंदबाज शिवा सिंह के एक ओवर में सात छक्के जड़ दिए थे. पारी का 49वां ओवर लेकर आए शिवा सिंह के सामने ऋतुराज पूरी तरह हावी रहे. ओवर की पहली छह गेंदों पर उन्होंने लगातार छक्के लगाए. ओवर की छठी गेंद नो-बॉल निकली, जिस पर भी उन्होंने गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया. इसके बाद मिली अतिरिक्त गेंद पर भी उन्होंने छक्का जड़ते हुए एक ओवर में 43 रन बटोर लिए. यह लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास का विश्व रिकॉर्ड है.

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उस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने 159 गेंदों पर 220 रन की नाबाद पारी खेली थी. उनकी इस शानदार पारी में 10 चौके और 16 छक्के शामिल रहे. महाराष्ट्र की टीम ने 330 रन बनाए, जिनमें अकेले ऋतुराज के बल्ले से 220 रन निकले. यानी टीम के कुल स्कोर का बड़ा हिस्सा एक ही बल्लेबाज ने बनाया था. हालांकि यह प्रदर्शन किसी एक दिन का चमत्कार नहीं था. ऋतुराज लंबे समय से घरेलू क्रिकेट और टी20 क्रिकेट में लगातार रन बनाते रहे हैं. उनके आंकड़े बताते हैं कि लिस्ट ए और टी20 दोनों प्रारूपों में उनका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर रहा है, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी की गवाही देता है.

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घरेलू क्रिकेट, आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिले मौकों में ऋतुराज ने कई बार अपनी प्रतिभा साबित की है. यही वजह है कि उन्हें भारतीय क्रिकेट के भविष्य के अहम बल्लेबाजों में गिना जाता है और चयनकर्ताओं की नजरें लगातार उन पर बनी रहती हैं.

Published at : 08 Jun 2026 06:40 AM (IST)
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RUTURAJ GAIKWAD Cricket World Record MS Dhoni Teammate
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