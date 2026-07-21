IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL छोड़ अब इंग्लैंड में मचाएंगे धमाल, दिल्ली कैपिटल्स के इस भारतीय खिलाड़ी ने विदेशी टीम से किया करार

IPL छोड़ अब इंग्लैंड में मचाएंगे धमाल, दिल्ली कैपिटल्स के इस भारतीय खिलाड़ी ने विदेशी टीम से किया करार

आईपीएल के स्टार ऑलराउंडर आशुतोष शर्मा दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हैं, अब वे जल्द ही वनडे वर्ल्ड कप 2026 में नजर आएंगे.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 21 Jul 2026 09:42 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल में खेल चुके भारतीय ऑलराउंडर आशुतोष शर्मा अब इंग्लैंड में अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरते नजर आएंगे. 27 वर्षीय खिलाड़ी को पुरुषों के मेट्रो बैंक वन-डे कप के लिए हैम्पशायर ने अपनी टीम में शामिल किया है. इसकी आधिकारिक घोषणा क्लब ने की है. खास बात यह है कि हैम्पशायर के मालिक जीएमआर ग्रुप ही दिल्ली कैपिटल्स के भी सह-मालिक हैं.

हैम्पशायर से जुड़ेंगे आशुतोष शर्मा

हैम्पशायर के क्रिकेट डायरेक्टर जाइल्स व्हाइट ने आशुतोष का स्वागत करते हुए कहा, 'हम वन-डे कप के लिए आशुतोष को टीम में शामिल करके बेहद खुश हैं. वह बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं. उन्होंने हाल ही में आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया है और उन्हें बड़े मंच पर खेलने का अनुभव है. हम उन्हें हैम्पशायर की जर्सी में देखने के लिए उत्साहित हैं और उम्मीद करते हैं कि टीम इस बार पिछले सीजन से बेहतर प्रदर्शन करेगी.'

आईपीएल में छोड़ चुके हैं छाप

आशुतोष शर्मा अब तक आईपीएल के तीन सीजन खेल चुके हैं. साल 2024 में उन्होंने पंजाब किंग्स के लिए 11 मैचों में 189 रन बनाए थे, जिसमें एक अर्धशतक भी शामिल था. इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2025 की नीलामी से पहले उन्हें 3.80 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया. दिल्ली कैपिटल्स के लिए पहले सीजन में उन्होंने 13 मैचों की 9 पारियों में 204 रन बनाए. वहीं अगले सीजन में 8 मुकाबलों में 171 रन जोड़कर अपनी उपयोगिता साबित की.

11 गेंदों में जड़ा था अर्धशतक

आशुतोष शर्मा ने साल 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान रेलवे की ओर से खेलते हुए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया था. यह टी20 क्रिकेट के सबसे तेज अर्धशतकों में से एक माना जाता है. दाएं हाथ के बल्लेबाज आशुतोष शर्मा ने अब तक 8 फर्स्ट क्लास मैचों में 370 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं. इसके अलावा 21 लिस्ट-ए मैचों में उनके नाम 458 रन दर्ज हैं. वहीं 62 टी20 मुकाबलों में उन्होंने 1,277 रन बनाए हैं, जिसमें 9 अर्धशतकीय पारियां शामिल हैं.

यह भी पढ़ें- 5 कारण, आखिर रोहित शर्मा को संन्यास के लिए क्यों नहीं कर सकता कोई मजबूर?

मध्य प्रदेश से शुरू हुआ सफर

आशुतोष शर्मा ने साल 2017 में मध्य प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट में पदार्पण किया था. बाद में वह रेलवे से खेलने लगे. अब इंग्लैंड के घरेलू वन-डे टूर्नामेंट में हैम्पशायर का प्रतिनिधित्व करते हुए वह अपने करियर का नया अध्याय शुरू करेंगे.

यह भी पढ़ें- 'रोहित और विराट को टीम से इसलिए नहीं निकाला जा सकता क्योंकि...', रविचंद्रन अश्विन ने जो बात बोली वो फैन्स को खुश कर देगी

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
Read More
Published at : 21 Jul 2026 09:42 AM (IST)
Tags :
Ashutosh Sharma IPL Oneday World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IPL छोड़ अब इंग्लैंड में मचाएंगे धमाल, दिल्ली कैपिटल्स के इस भारतीय खिलाड़ी ने विदेशी टीम से किया करार
IPL छोड़ अब इंग्लैंड में मचाएंगे धमाल, दिल्ली कैपिटल्स के इस भारतीय खिलाड़ी ने विदेशी टीम से किया करार
क्रिकेट
Aus Vs Ban: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट टीम की घोषणा की, कप्तान पैट कमिंस की वापसी
Aus Vs Ban: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट टीम की घोषणा की, कप्तान पैट कमिंस की वापसी
क्रिकेट
'रोहित और विराट को टीम से इसलिए नहीं निकाला जा सकता क्योंकि...', रविचंद्रन अश्विन ने जो बात बोली वो फैन्स को खुश कर देगी
'रोहित और विराट को टीम से इसलिए नहीं निकाला जा सकता क्योंकि...', रविचंद्रन अश्विन ने जो बात बोली वो फैन्स को खुश कर देगी
क्रिकेट
5 कारण, आखिर रोहित शर्मा को संन्यास के लिए क्यों नहीं कर सकता कोई मजबूर?
5 कारण, आखिर रोहित शर्मा को संन्यास के लिए क्यों नहीं कर सकता कोई मजबूर?
Advertisement

वीडियोज

DGP की '​मौत मिस्ट्री'!
BMW F 450 GS Ride Review | The best premium bike ?
Sonam Wangchuk: एक अनशन और हिल गई थी इंदिरा सरकार! कैसे सोनम वांगचुक के पिता बने थे आंदोलन का चेहरा?
Ranbir Kapoor और Yash ने बढ़ाई Ramayana की एक्साइटमेंट
Ramayana ट्रेलर में Yash पड़े भारी, Ranbir Kapoor भी छाए
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
संसद तक आज भी मार्च करेगी CJP ? अभिजीत दीपके ने किया बड़ा दावा, जानें क्या है प्लान
संसद तक आज भी मार्च करेगी CJP ? अभिजीत दीपके ने किया बड़ा दावा, जानें क्या है प्लान
दिल्ली NCR
मार्च के बाद जंतर-मंतर के क्या हैं हालात? रातभर डटे रहे प्रदर्शनकारी, सुबह फिर तैयार किया स्टेज
मार्च के बाद जंतर-मंतर के क्या हैं हालात? रातभर डटे रहे प्रदर्शनकारी, सुबह फिर तैयार किया स्टेज
स्पोर्ट्स
'रोहित और विराट को टीम से इसलिए नहीं निकाला जा सकता क्योंकि...', रविचंद्रन अश्विन ने जो बात बोली वो फैन्स को खुश कर देगी
'रोहित और विराट को टीम से इसलिए नहीं निकाला जा सकता क्योंकि...', रविचंद्रन अश्विन ने जो बात बोली वो फैन्स को खुश कर देगी
इंडिया
यूपी के लिए मौसम विभाग का रेड अलर्ट, दिल्ली-बिहार से लेकर हरियाणा तक क्या है चेतावनी, जानें
यूपी के लिए मौसम विभाग का रेड अलर्ट, दिल्ली-बिहार से लेकर हरियाणा तक क्या है चेतावनी, जानें
बॉलीवुड
The Odyssey BO Collection Day 4: मंडे टेस्ट में 'द ओडिसी' ने किया टॉप, चौथे दिन धुआंधार छापे नोट, बनाने वाली है इतना बड़ा रिकॉर्ड
मंडे टेस्ट में 'द ओडिसी' ने किया टॉप, चौथे दिन धुआंधार छापे नोट, बनाने वाली है इतना बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
कलकत्ता HC ने रेप के आरोप में इस IPL क्रिकेटर को गिरफ़्तार करने का दिया आदेश, जानिए कौन है वो खिलाड़ी
कलकत्ता HC ने रेप के आरोप में इस IPL क्रिकेटर को गिरफ़्तार करने का दिया आदेश, जानिए कौन है वो खिलाड़ी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रात भर संसद में धरने पर बैठे चंद्रशेखर आजाद, बोले- 'छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज जलियांवाला बाग के बराबर'
रात भर संसद में धरने पर बैठे चंद्रशेखर आजाद, बोले- 'छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज जलियांवाला बाग के बराबर'
ट्रेंडिंग
Bihar Police Viral Video: एक ही बाइक पर ठुंसे 4 पुलिसवाले, वीडियो देख भड़के लोग बोले- क्या इनका चालान कटेगा?
एक ही बाइक पर ठुंसे 4 पुलिसवाले, वीडियो देख भड़के लोग बोले- क्या इनका चालान कटेगा?
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget