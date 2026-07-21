दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल में खेल चुके भारतीय ऑलराउंडर आशुतोष शर्मा अब इंग्लैंड में अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरते नजर आएंगे. 27 वर्षीय खिलाड़ी को पुरुषों के मेट्रो बैंक वन-डे कप के लिए हैम्पशायर ने अपनी टीम में शामिल किया है. इसकी आधिकारिक घोषणा क्लब ने की है. खास बात यह है कि हैम्पशायर के मालिक जीएमआर ग्रुप ही दिल्ली कैपिटल्स के भी सह-मालिक हैं.

हैम्पशायर से जुड़ेंगे आशुतोष शर्मा

हैम्पशायर के क्रिकेट डायरेक्टर जाइल्स व्हाइट ने आशुतोष का स्वागत करते हुए कहा, 'हम वन-डे कप के लिए आशुतोष को टीम में शामिल करके बेहद खुश हैं. वह बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं. उन्होंने हाल ही में आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया है और उन्हें बड़े मंच पर खेलने का अनुभव है. हम उन्हें हैम्पशायर की जर्सी में देखने के लिए उत्साहित हैं और उम्मीद करते हैं कि टीम इस बार पिछले सीजन से बेहतर प्रदर्शन करेगी.'

आईपीएल में छोड़ चुके हैं छाप

आशुतोष शर्मा अब तक आईपीएल के तीन सीजन खेल चुके हैं. साल 2024 में उन्होंने पंजाब किंग्स के लिए 11 मैचों में 189 रन बनाए थे, जिसमें एक अर्धशतक भी शामिल था. इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2025 की नीलामी से पहले उन्हें 3.80 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया. दिल्ली कैपिटल्स के लिए पहले सीजन में उन्होंने 13 मैचों की 9 पारियों में 204 रन बनाए. वहीं अगले सीजन में 8 मुकाबलों में 171 रन जोड़कर अपनी उपयोगिता साबित की.

11 गेंदों में जड़ा था अर्धशतक

आशुतोष शर्मा ने साल 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान रेलवे की ओर से खेलते हुए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया था. यह टी20 क्रिकेट के सबसे तेज अर्धशतकों में से एक माना जाता है. दाएं हाथ के बल्लेबाज आशुतोष शर्मा ने अब तक 8 फर्स्ट क्लास मैचों में 370 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं. इसके अलावा 21 लिस्ट-ए मैचों में उनके नाम 458 रन दर्ज हैं. वहीं 62 टी20 मुकाबलों में उन्होंने 1,277 रन बनाए हैं, जिसमें 9 अर्धशतकीय पारियां शामिल हैं.

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मध्य प्रदेश से शुरू हुआ सफर

आशुतोष शर्मा ने साल 2017 में मध्य प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट में पदार्पण किया था. बाद में वह रेलवे से खेलने लगे. अब इंग्लैंड के घरेलू वन-डे टूर्नामेंट में हैम्पशायर का प्रतिनिधित्व करते हुए वह अपने करियर का नया अध्याय शुरू करेंगे.

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