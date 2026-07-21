भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने श्रीलंका दौरे पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. इस अहम सीरीज से पहले टीम इंडिया चार दिवसीय वॉर्म-अप मैच के जरिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देगी. शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम 4 अगस्त को कोलंबो पहुंचेगी, जहां कुछ दिनों तक अभ्यास करने के बाद 7 अगस्त से वॉर्म-अप मैच खेलेगी.

सीरीज से पहले होगा चार दिवसीय वॉर्म-अप मैच

भारतीय टीम 7 से 10 अगस्त तक कोलंबो के नॉनडेस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब (एनसीसी) मैदान पर चार दिवसीय वॉर्म-अप मैच खेलेगी. इस मुकाबले का मकसद खिलाड़ियों को श्रीलंका की परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालने का मौका देना है. वॉर्म-अप मैच से पहले टीम कुछ प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लेगी. वॉर्म-अप मैच के बाद भारतीय टीम गॉल रवाना होगी. दोनों देशों के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त तक गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा और आखिरी टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में होगा. दोनों मुकाबले स्थानीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होंगे.

WTC के लिहाज से अहम होगी सीरीज

भारत और श्रीलंका दोनों के लिए यह टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. दोनों टीमें अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी. फिलहाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में भारत 48.15 प्रतिशत अंकों के साथ पांचवें स्थान पर है. वहीं श्रीलंका 44.44 प्रतिशत अंकों के साथ छठे नंबर पर मौजूद है. ऐसे में इस सीरीज का नतीजा दोनों टीमों के लिए काफी अहम रहने वाला है.

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8 साल बाद श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेलेगा भारत

भारतीय टीम साल 2017 के बाद पहली बार श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेलने उतरेगी. पिछली बार विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने श्रीलंका को 3-0 से हराकर सीरीज अपने नाम की थी. वहीं भारत ने अपना पिछला टेस्ट मैच जून में अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था, जिसमें टीम ने पारी के अंतर से जीत दर्ज की थी. दूसरी ओर श्रीलंका को अपने पिछले टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ 0-1 से हार का सामना करना पड़ा था.

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