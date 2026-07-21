IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइंग्लैंड सीरीज के बाद इन 5 खिलाड़ियों पर गिरेगी गाज? एक तो खाता तक नहीं खोल सका

इंग्लैंड सीरीज के बाद इन 5 खिलाड़ियों पर गिरेगी गाज? एक तो खाता तक नहीं खोल सका

भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा. इस करारी शिकस्त के बाद पांच खिलाड़ियों की वनडे टीम से छुट्टी हो सकती है.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 21 Jul 2026 07:37 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद कई खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सवाल उठने लगे हैं. पूरी सीरीज के दौरान कुछ खिलाड़ियों को खुद को साबित करने का मौका मिला, लेकिन वे उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके. ऐसे में माना जा रहा है कि आगामी वनडे सीरीज में चयनकर्ता टीम में बड़े बदलाव कर सकते हैं. आइए जानते हैं उन पांच खिलाड़ियों के बारे में, जिनकी वनडे टीम से छुट्टी हो सकती है.

गुरनूर ब्रार

गुरनूर ब्रार के लिए यह सीरीज उतार-चढ़ाव भरी रही. उन्होंने तीन मैचों में चार विकेट लिए और 26 रन भी बनाए, लेकिन लॉर्ड्स में खेले गए निर्णायक मुकाबले में उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. उन्होंने अपने 10 ओवर के स्पेल में बिना कोई विकेट लिए 97 रन खर्च किए. यह लॉर्ड्स में किसी भारतीय गेंदबाज का सबसे महंगा स्पेल भी बन गया.

वॉशिंगटन सुंदर

वॉशिंगटन सुंदर इस सीरीज में न बल्ले से प्रभाव छोड़ पाए और न ही गेंद से कोई खास योगदान दे सके. इसके अलावा सीरीज के दौरान चोटिल होकर बाहर होना भी उनके लिए बड़ा झटका साबित हुआ. लगातार फिटनेस की समस्या और खराब प्रदर्शन को देखते हुए उनकी जगह पर सवाल उठने लगे हैं.

ईशान किशन

केएल राहुल के बैकअप विकेटकीपर के रूप में टीम में शामिल ईशान किशन को दो मैच खेलने का मौका मिला, लेकिन वह इसका फायदा नहीं उठा सके. दोनों मुकाबलों में उनके बल्ले से सिर्फ 15 रन निकले. ऐसे में आगामी सीरीज के लिए उनकी जगह खतरे में मानी जा रही है.

शिवम दुबे

ऑलराउंडर शिवम दुबे को शुरुआती दो मुकाबलों में मौका मिला. गेंदबाजी में उन्होंने 12 ओवर में दो विकेट जरूर लिए, लेकिन बल्लेबाजी में पूरी तरह फ्लॉप रहे. वह पूरे दौरे में अपना खाता भी नहीं खोल सके. ऐसे में उनकी उपयोगिता पर सवाल उठना तय माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें- श्रीलंका फतह के लिए टीम इंडिया का मास्टरप्लान, टेस्ट सीरीज से पहले खेलेगी 4 दिन का खास मैच, पूरा शेड्यूल जारी

प्रिंस यादव

हर्षित राणा के विकल्प के तौर पर टीम में शामिल किए गए प्रिंस यादव भी अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे. उन्हें एक मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 10 ओवर में 79 रन खर्च कर दिए. वह विकेट लेने में भी खास प्रभाव नहीं छोड़ सके. ऐसे में आगामी वनडे टीम में उनकी जगह बनाना मुश्किल माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें- कलकत्ता HC ने रेप के आरोप में इस IPL क्रिकेटर को गिरफ़्तार करने का दिया आदेश, जानिए कौन है वो खिलाड़ी

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
Read More
Published at : 21 Jul 2026 07:37 AM (IST)
Tags :
India Vs England ODI ISHAN KISHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
इंग्लैंड सीरीज के बाद इन 5 खिलाड़ियों पर गिरेगी गाज? एक तो खाता तक नहीं खोल सका
इंग्लैंड सीरीज के बाद इन 5 खिलाड़ियों पर गिरेगी गाज? एक तो खाता तक नहीं खोल सका
क्रिकेट
श्रीलंका फतह के लिए टीम इंडिया का मास्टरप्लान, टेस्ट सीरीज से पहले खेलेगी 4 दिन का खास मैच, पूरा शेड्यूल जारी
श्रीलंका फतह के लिए टीम इंडिया का मास्टरप्लान, टेस्ट सीरीज से पहले खेलेगी 4 दिन का खास मैच, पूरा शेड्यूल जारी
क्रिकेट
कलकत्ता HC ने रेप के आरोप में इस IPL क्रिकेटर को गिरफ़्तार करने का दिया आदेश, जानिए कौन है वो खिलाड़ी
कलकत्ता HC ने रेप के आरोप में इस IPL क्रिकेटर को गिरफ़्तार करने का दिया आदेश, जानिए कौन है वो खिलाड़ी
क्रिकेट
'वो देश के लिए जान न्योछावर कर देगा', रोहित शर्मा के लिए मोहम्मद कैफ का इमोशनल वीडियो
'वो देश के लिए जान न्योछावर कर देगा', रोहित शर्मा के लिए मोहम्मद कैफ का इमोशनल वीडियो
Advertisement

वीडियोज

DGP की '​मौत मिस्ट्री'!
BMW F 450 GS Ride Review | The best premium bike ?
Sonam Wangchuk: एक अनशन और हिल गई थी इंदिरा सरकार! कैसे सोनम वांगचुक के पिता बने थे आंदोलन का चेहरा?
Ranbir Kapoor और Yash ने बढ़ाई Ramayana की एक्साइटमेंट
Ramayana ट्रेलर में Yash पड़े भारी, Ranbir Kapoor भी छाए
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूपी के लिए मौसम विभाग का रेड अलर्ट, दिल्ली-बिहार से लेकर हरियाणा तक क्या है चेतावनी, जानें
यूपी के लिए मौसम विभाग का रेड अलर्ट, दिल्ली-बिहार से लेकर हरियाणा तक क्या है चेतावनी, जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रात भर संसद में धरने पर बैठे चंद्रशेखर आजाद, बोले- 'छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज जलियांवाला बाग के बराबर'
रात भर संसद में धरने पर बैठे चंद्रशेखर आजाद, बोले- 'छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज जलियांवाला बाग के बराबर'
बॉलीवुड
The Odyssey BO Collection Day 4: मंडे टेस्ट भी 'द ओडिसी' ने किया टॉप, चौथे दिन धुआंधार छापे नोट, बनाने वाली है इतना बड़ा रिकॉर्ड
मंडे टेस्ट भी 'द ओडिसी' ने किया टॉप, चौथे दिन धुआंधार छापे नोट, बनाने वाली है इतना बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
कलकत्ता HC ने रेप के आरोप में इस IPL क्रिकेटर को गिरफ़्तार करने का दिया आदेश, जानिए कौन है वो खिलाड़ी
कलकत्ता HC ने रेप के आरोप में इस IPL क्रिकेटर को गिरफ़्तार करने का दिया आदेश, जानिए कौन है वो खिलाड़ी
बिहार
CJP के प्रदर्शन और लाठीचार्ज पर रोहिणी आचार्य ने कही दिल जीत लेने वाली बात, 'सरकार को…'
CJP के प्रदर्शन और लाठीचार्ज पर रोहिणी आचार्य ने कही दिल जीत लेने वाली बात, 'सरकार को…'
बिहार
खान सर के 'जीजा' वाले बयान पर होगी कार्रवाई? BJP भड़की, पार्टी MLA ने कहा - 'बिहार में…'
खान सर के 'जीजा' वाले बयान पर होगी कार्रवाई? BJP भड़की, पार्टी MLA ने कहा - 'बिहार में…'
ट्रेंडिंग
Bihar Police Viral Video: एक ही बाइक पर ठुंसे 4 पुलिसवाले, वीडियो देख भड़के लोग बोले- क्या इनका चालान कटेगा?
एक ही बाइक पर ठुंसे 4 पुलिसवाले, वीडियो देख भड़के लोग बोले- क्या इनका चालान कटेगा?
टेक्नोलॉजी
ऑफलाइन स्टोर या ऑनलाइन, कहां से खरीदना चाहिए नया फोन? ये बातें जान लीं तो नहीं रहेगा कंफ्यूजन
ऑफलाइन स्टोर या ऑनलाइन, कहां से खरीदना चाहिए नया फोन? ये बातें जान लीं तो नहीं रहेगा कंफ्यूजन
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget