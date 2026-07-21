इंग्लैंड सीरीज के बाद इन 5 खिलाड़ियों पर गिरेगी गाज? एक तो खाता तक नहीं खोल सका
भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा. इस करारी शिकस्त के बाद पांच खिलाड़ियों की वनडे टीम से छुट्टी हो सकती है.
भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद कई खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सवाल उठने लगे हैं. पूरी सीरीज के दौरान कुछ खिलाड़ियों को खुद को साबित करने का मौका मिला, लेकिन वे उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके. ऐसे में माना जा रहा है कि आगामी वनडे सीरीज में चयनकर्ता टीम में बड़े बदलाव कर सकते हैं. आइए जानते हैं उन पांच खिलाड़ियों के बारे में, जिनकी वनडे टीम से छुट्टी हो सकती है.
गुरनूर ब्रार
गुरनूर ब्रार के लिए यह सीरीज उतार-चढ़ाव भरी रही. उन्होंने तीन मैचों में चार विकेट लिए और 26 रन भी बनाए, लेकिन लॉर्ड्स में खेले गए निर्णायक मुकाबले में उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. उन्होंने अपने 10 ओवर के स्पेल में बिना कोई विकेट लिए 97 रन खर्च किए. यह लॉर्ड्स में किसी भारतीय गेंदबाज का सबसे महंगा स्पेल भी बन गया.
वॉशिंगटन सुंदर
वॉशिंगटन सुंदर इस सीरीज में न बल्ले से प्रभाव छोड़ पाए और न ही गेंद से कोई खास योगदान दे सके. इसके अलावा सीरीज के दौरान चोटिल होकर बाहर होना भी उनके लिए बड़ा झटका साबित हुआ. लगातार फिटनेस की समस्या और खराब प्रदर्शन को देखते हुए उनकी जगह पर सवाल उठने लगे हैं.
ईशान किशन
केएल राहुल के बैकअप विकेटकीपर के रूप में टीम में शामिल ईशान किशन को दो मैच खेलने का मौका मिला, लेकिन वह इसका फायदा नहीं उठा सके. दोनों मुकाबलों में उनके बल्ले से सिर्फ 15 रन निकले. ऐसे में आगामी सीरीज के लिए उनकी जगह खतरे में मानी जा रही है.
शिवम दुबे
ऑलराउंडर शिवम दुबे को शुरुआती दो मुकाबलों में मौका मिला. गेंदबाजी में उन्होंने 12 ओवर में दो विकेट जरूर लिए, लेकिन बल्लेबाजी में पूरी तरह फ्लॉप रहे. वह पूरे दौरे में अपना खाता भी नहीं खोल सके. ऐसे में उनकी उपयोगिता पर सवाल उठना तय माना जा रहा है.
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प्रिंस यादव
हर्षित राणा के विकल्प के तौर पर टीम में शामिल किए गए प्रिंस यादव भी अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे. उन्हें एक मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 10 ओवर में 79 रन खर्च कर दिए. वह विकेट लेने में भी खास प्रभाव नहीं छोड़ सके. ऐसे में आगामी वनडे टीम में उनकी जगह बनाना मुश्किल माना जा रहा है.
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