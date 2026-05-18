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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIPL 2026: दिल्ली के खिलाफ हार से बौखलाई राजस्थान रॉयल्स, मैदान पर दिखा कप्तान और कोच का गुस्सा

IPL 2026: दिल्ली के खिलाफ हार से बौखलाई राजस्थान रॉयल्स, मैदान पर दिखा कप्तान और कोच का गुस्सा

Rajasthan Royals vs Delhi Capitals: दिल्ली कैपिटल्स से हार के बाद राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग और कोच कुमार संगकारा खराब फील्डिंग पर भड़क उठे. इस हार से टीम की प्लेऑफ राह मुश्किल हो गई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 18 May 2026 11:33 AM (IST)
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आईपीएल 2026 के अहम मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा. इस हार ने टीम की प्लेऑफ की राह मुश्किल बना दी है. मैच के दौरान राजस्थान की खराब फील्डिंग और लगातार हुई गलतियों ने टीम प्रबंधन को बेहद नाराज कर दिया. यही वजह रही कि कप्तान रियान पराग और हेड कोच कुमार संगकारा का गुस्सा कैमरे में साफ नजर आया. राजस्थान रॉयल्स ने इस सीजन की शुरुआत शानदार अंदाज में की थी. टीम लगातार जीत दर्ज कर पॉइंट्स टेबल में मजबूत स्थिति में पहुंच गई थी. लेकिन टूर्नामेंट के दूसरे हाफ में टीम की लय पूरी तरह बिगड़ गई. दिल्ली के खिलाफ मुकाबले में भी राजस्थान दबाव झेलती दिखाई दी.

खराब फील्डिंग ने डुबोया मैच

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में राजस्थान की फील्डिंग बेहद निराशाजनक रही. खिलाड़ियों ने आसान कैच छोड़े और कई मिसफील्डिंग भी कीं, जिसका सीधा फायदा दिल्ली के बल्लेबाजों को मिला. मैच का सबसे बड़ा मोमेंट तब आया जब यश पूंजा ने केएल राहुल का आसान कैच छोड़ दिया. उस समय राहुल ने अपना खाता भी नहीं खोला था. इसके बाद उन्होंने ओवरथ्रो कर अतिरिक्त रन भी दे दिए. इस गलती के बाद कप्तान रियान पराग मैदान पर काफी गुस्से में नजर आए.

डगआउट में दिखा कुमार संगकारा का गुस्सा

राजस्थान की लगातार गलतियों से डगआउट में बैठे कोच कुमार संगकारा भी बेहद नाराज दिखाई दिए. कैमरे में कई बार उनका निराश चेहरा कैद हुआ. टीम की फील्डिंग देखकर ऐसा लग रहा था कि खिलाड़ी दबाव में पूरी तरह बिखर गए हैं. कप्तान और कोच दोनों की बॉडी लैंग्वेज से साफ दिख रहा था कि टीम का प्रदर्शन उम्मीदों के बिल्कुल उलट रहा है. आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में ऐसी छोटी गलतियां मैच का नतीजा बदल देती हैं और राजस्थान के साथ भी यही हुआ.

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प्लेऑफ की राह हुई कठिन

दिल्ली से मिली हार के बाद राजस्थान रॉयल्स की प्लेऑफ की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है. टीम के अब 12 अंक हैं और लीग स्टेज में सिर्फ दो मुकाबले बाकी हैं. ऐसे में राजस्थान को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए हर हाल में दोनों मैच जीतने होंगे. सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि टीम को अपने नेट रन रेट में भी सुधार करना पड़ेगा. क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद जैसी टीमें भी 16 अंकों तक पहुंचने की रेस में बनी हुई हैं.

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दबाव में बिखरती दिख रही राजस्थान

सीजन की शानदार शुरुआत के बाद राजस्थान रॉयल्स अब दबाव में संघर्ष करती नजर आ रही है. टीम की फील्डिंग और गेंदबाजी में लगातार हो रही गलतियां उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गई हैं. अगर अगले मैचों में टीम ने जल्द सुधार नहीं किया, तो प्लेऑफ का सपना अधूरा रह सकता है.

Published at : 18 May 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
Delhi Capitals DC Vs RR Kumar Sangakkara Riyan Parag KL Rahul IPL 2026
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