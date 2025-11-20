एशेज की शुरुआत में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है. कल यानी 21 नवंबर से पर्थ में होने वाला पहला टेस्ट दोनों टीमों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है. मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने अपनी पसंद की प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. पोंटिंग की चुनी टीम में अनुभव और युवा ऊर्जा दोनों का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिल रहा है.

सलामी जोड़ी में बड़ा दांव

पोंटिंग ने ओपनिंग के लिए पूर्वानुमानित तौर पर उस्मान ख्वाजा का नाम लिया है. हालांकि उन्होंने उनके साथ जिस खिलाड़ी को चुना, उसने सबको चौंका दिया है. वो खिलाड़ी हैं जेक वेदरल्ड. वेदरल्ड ने अब तक एक भी अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है. 77 फर्स्ट-क्लास मैचों में 5322 रन और लगभग 38 की औसत इस बात का सबूत हैं कि वह टीम के लिए लंबी पारी खेल सकते हैं. पोंटिंग का यह चयन बताता है कि वे युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताने को तैयार हैं.

मध्यक्रम में लाबुशेन, स्मिथ और हेड की ताकत

ऑस्ट्रेलिया का मध्यक्रम हमेशा से मजबूत रहा है, और पोंटिंग ने उसे और भी मजबूती दी है.

नंबर 3 पर - मार्नस लाबुशेन

नंबर 4 पर - कप्तान के रूप में स्टीव स्मिथ

नंबर 5 पर - ट्रेविस हेड

ये तीनों खिलाड़ी किसी भी पिच पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. पोंटिंग ने बताया कि एशेज जैसे हाई-प्रेशर मुकाबलों में आक्रामक और स्थिर बल्लेबाजी बेहद जरूरी है, जिसे ये खिलाड़ी बखूबी निभा सकते हैं.

ऑलराउंडर और फिनिशर में ये खिलाड़ी शामिल

6वें नंबर पर पोंटिंग ने कैमरून ग्रीन पर भरोसा जताया है, जो बल्ले और गेंद दोनों से टीम को संतुलन देते हैं. वहीं 7वें नंबर पर विकेटकीपर एलेक्स कैरी चुने गए हैं. जिनकी ग्लव वर्क के साथ बैटिंग भी टीम को स्थिरता देती है.

गेंदबाजी यूनिट में चार धुरंधर

पोंटिंग ने गेंदबाजी अटैक को बेहद रणनीतिक अंदाज में चुना है.

मिचेल स्टार्क - तेज रफ्तार और स्विंग के मास्टर

स्कॉट बोलैंड - सटीक लाइन-लेंथ

ब्रेंडन डोगेट - नए चेहरे में पोंटिंग की उम्मीद

नाथन लियोन - टीम के प्रमुख स्पिनर

तीन तेज गेंदबाज और एक अनुभवी स्पिनर के साथ यह अटैक पर्थ की बाउंसी पिच पर खतरनाक साबित हो सकता है.

पर्थ टेस्ट के लिए पोंटिंग की प्लेइंग XI

जेक वेदरल्ड, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), ट्रेविस हेड, कैमरून ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन, ब्रेंडन डोगेट, स्कॉट बोलैंड