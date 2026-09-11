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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स4 विकेट चटकाकर भी विलेन बना PAK गेंदबाज, दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

4 विकेट चटकाकर भी विलेन बना PAK गेंदबाज, दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज रजाउल्लाह ने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू टेस्ट में 4 विकेट लिए, लेकिन 148 रन खर्च करने के वजह से उनकी गेंदबाजी चर्चा में रही.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 11 Sep 2026 10:53 PM (IST)
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पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन टेस्ट में भले ही हार की परेशानी सता रही हो, लेकिन इसी बीच उसके एक नए तेज गेंदबाज ने अपने डेब्यू से सबका ध्यान खींच लिया. 21 साल के रजाउल्लाह ने पहली ही टेस्ट पारी में 4 विकेट झटके और अपनी तेज गेंदों से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया. लेकिन उनकी गेंदबाजी का दूसरा पहलू भी सामने आया, जिसने पाकिस्तान की परेशानी बढ़ा दी.

रजाउल्लाह ने मैच की शुरुआत से ही अपनी रफ्तार का दम दिखाया.  उन्होंने करीब 137 KMPH की गति से पहली गेंद डाली और कुछ ही देर में उनकी रफ्तार 145 KMPH तक पहुंच गई. उनकी गेंदों में तेजी के साथ साथ स्विंग भी देखने को मिली. डेब्यू कर रहे गेंदबाज ने इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट को भी आउट किया और इसके बाद दो और विकेट अपने नाम किए.

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4 विकेट के बावजूद बना शर्मनाक रिकॉर्ड

रजाउल्लाह ने 4 विकेट जरूर झटके, लेकिन वो पाकिस्तान की ओर से इस पारी में सबसे महंगे गेंदबाज रहे. उन्होंने 23 ओवर में 148 रन खर्च किए. उनकी इकॉनमी 6.43 रन प्रति ओवर रही. यानी विकेट लेने के बावजूद वो इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर रन बनाने से रोक नहीं लगा सके. कम से कम 20 ओवर गेंदबाजी करने वाले बॉलर रजाउल्लाह का इकॉनमी रेट सबसे खराब बताया गया.

इंग्लैंड के आखिरी बल्लेबाज ने भी बनाए खूब रन 

रजाउल्लाह के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये रही कि इंग्लैंड के आखिरी के बल्लेबाजों ने भी उनके खिलाफ खुलकर रन बनाए. लंबे स्पेल के दौरान उनकी रफ्तार में भी कुछ कमी देखने को मिली. आखिरकार इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 453 रन बनाए और पाकिस्तान पर 320 रन की बड़ी बढ़त हासिल कर ली.

पाकिस्तान के लिए उम्मीद भी, परेशानी भी

लेकिन , रजाउल्लाह के आंकड़े पूरी तरह खराब नहीं कहे जा सकते. अपने पहले ही टेस्ट में 4 विकेट लेना उनके लिए बड़ी उपलब्धि है. उनकी रफ्तार और जोरदार अंदाज में काफी क्षमता नजर आई है. लेकिन 148 रन खर्च करना बताता है कि अभी उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के हिसाब से खुद को और बेहतर करना होगा. पाकिस्तान के लिए यह डेब्यू एक तरफ उम्मीद की किरण है, तो दूसरी तरफ गेंदबाजी में सुधार की जरूरत भी दिखाता है.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 11 Sep 2026 10:53 PM (IST)
Tags :
Pakistan Vs England Razaullah
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