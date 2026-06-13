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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटहार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट? BCCI ने लिया बड़ा फैसला, इस खिलाड़ी को चेन्नई में टीम इंडिया से जुड़ने को कहा

हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट? BCCI ने लिया बड़ा फैसला, इस खिलाड़ी को चेन्नई में टीम इंडिया से जुड़ने को कहा

IND vs AFG ODI: हार्दिक पांड्या चोट के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो चुके हैं. चयनकर्ताओं ने इस बीच एक बड़ा फैसला लिया है और हर्षित राणा को टीम इंडिया से जुड़ने को कहा है.

By : शिवम | Updated at : 13 Jun 2026 05:30 PM (IST)
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भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज चल रही है, जिसका पहला मुकाबला धर्मशाला में खेला जा रहा है. हार्दिक पांड्या चोट के कारण पहले ही इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं, जिनके रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं हुआ है. इस बीच चयनकर्ताओं ने एक बड़ा फैसला लिया है और तेज गेंदबाज हर्षित राणा को तीसरे वनडे से पहले चेन्नई में टीम इंडिया के साथ जुड़ने को कहा है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मैनेजमेंट और चयनकर्तओं ने हर्षित राणा से चेन्नई में अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे से पहले टीम के साथ जुड़ने को कहा है. रिपोर्ट के अनुसार हर्षित हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट के रूप में टीम में शामिल नहीं होंगे, बल्कि ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि राणा इंटरनेशनल क्रिकेट के माहौल में खुद को ढाल सके. घुटने में सर्जरी के कारण राणा टी20 वर्ल्ड कप में भी नहीं खेल पाए थे, वह IPL 2026 में भी नहीं खेले थे.

रिपोर्ट में बीसीसीआई के सूत्र के हवाले से कहा गया, "टीम मैनेजमेंट ने हर्षित राणा को वनडे सीरीज से पहले ही टीम के साथ जुड़ने का मौका दिया था, लेकिन फैसला लिया गया कि उन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में और अभ्यास करने की जरुरत है. वह प्रत्येक दिन 9 से 10 ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं."

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उन्होंने आगे बताया, "राणा अपनी बल्लेबाजी पर भी खूब मेहनत कर रहे हैं. उम्मीद है कि 17 जून को उन्हें COE से खेलने की आधिकारिक मंजूरी मिल जाएगी, जिसके बाद वह चेन्नई के लिए रवाना हो जाएंगे."

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हर्षित राणा आयरलैंड दौरे से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करेंगे. चयनकर्तओं ने उन्हें आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की और इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में शामिल किया है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 13 Jun 2026 05:22 PM (IST)
Tags :
India Vs Afghanistan BCCI Harshit Rana INDIAN CRICKET TEAM HARDIK PANDYA IND Vs AFG ODI
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