शाहिद अफरीदी के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, धर्मशाला वनडे में अफगान ओपनर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

भारत के खिलाफ धर्मशाला में खेले गए पहले वनडे में अफगानिस्तान के ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज ने इतिहास रच दिया. गुरबाज ने बारिश से प्रभावित 25 ओवर के इस मैच में सिर्फ 48 गेंद में शतक जड़ा. इसके साथ ही उन्होंने कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए. वनडे क्रिकेट में यह गुरबाज का 9वां शतक रहा.

अफगानिस्तान के लिए वनडे में सबसे तेज शतक

गुरबाज ने 51 गेंद में 102 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 8 चौके और 8 छक्के निकले. इसके साथ गुरबाज अफगानिस्तान के लिए वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. गुरबाज ने मोहम्मद शहजाद (बनाम स्कॉटलैंड, साल 2010) और करीम सादिक (बनाम नीदरलैंड, साल 2012) के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिन्होंने 72-72 गेंदों में शतक लगाया था. वहीं नवरोज मंगल (बनाम स्कॉटलैंड, साल 2013) और मोहम्मद शहजाद (बनाम आयरलैंड, साल 2019) इस लिस्ट में संयुक्त रूप से तीसरे पायदान पर हैं.

भारत के खिलाफ दूसरा सबसे तेज शतक

वनडे क्रिकेट के इतिहास में यह किसी भी टीम की तरफ से भारत के खिलाफ दूसरा सबसे तेज शतक है. इस लिस्ट में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी नंबर-1 पर हैं, जिन्होंने साल 2005 में भारत के खिलाफ महज 45 गेंदों पर शतक लगाया था. वहीं, ऑस्ट्रेलिया के जेम्स फॉकनर (साल 2013), साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स (साल 2015) और न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल (साल 2023) 57-57 गेंदों के साथ लिस्ट में संयुक्त रूप से तीसरे पायदान पर हैं.

अफगानिस्तान के लिए सर्वाधिक वनडे शतक

गुरबाज अफगानिस्तान के लिए वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. उनके बाद इब्राहिम जादरान और मोहम्मद शहजाद इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने 6-6 शतकीय पारियां खेली हैं.

अफगानिस्तान के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक

इस मैच के दौरान गुरबाज ने 25 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जो अफगानिस्तान की तरफ से वनडे फॉर्मेट में किसी बल्लेबाज का दूसरा सबसे तेज पचासा रहा. इस लिस्ट में मोहम्मद नबी शीर्ष पर हैं, जिन्होंने साल 2023 में श्रीलंका के खिलाफ 24 गेंदों में वनडे अर्धशतक पूरा किया था.

काम नहीं आया गुरबाज का शतक, पहले वनडे में अफगानिस्तान की हार

हालांकि, रहमानुल्लाह गुरबाज का यह शतक अफगानिस्तान को जीत नहीं दिला सका. भारत ने बारिश से प्रभावित पहला वनडे 7 विकेट से जीता. धर्मशाला में खेले गए इस मैच में अफगानिस्तान ने पहले खेलने के बाद 194 रन बनाए थे. जवाब में टीम इंडिया ने 13 गेंद में पहले टारगेट हासिल कर लिया. भारत के लिए कप्तान शुभमन गिल 66 गेंद में 84 और केएल राहुल 19 गेंद में 39 रनों पर नाबाद लौटे. रोहित शर्मा 16 रन बनाकर रन आउट हुए. वहीं ईशान किशन ने 22 गेंद में 34 रनों की पारी खेली. डेब्यू मैच में गुरनूर बरार और हर्ष दुबे ने तीन-तीन विकेट चटकाए. बता दें कि बारिश की वजह से यह मैच 25-25 ओवर का खेला गया.

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