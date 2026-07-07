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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्या वैभव सूर्यवंशी होंगे बाहर? ENG के खिलाफ तीसरे टी20 में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन

क्या वैभव सूर्यवंशी होंगे बाहर? ENG के खिलाफ तीसरे टी20 में ऐसी दिख सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन

IND vs ENG 3rd T20 Playing 11 Prediction: भारत और इंग्लैंड का तीसरा टी20 आज ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा. दो मुकाबलों के बाद इंग्लैंड सीरीज में 1-0 से आगे है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 07 Jul 2026 04:55 AM (IST)
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भारत और इंग्लैंड का तीसरा टी20 मैच आज ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा. पहले 2 मैचों के बाद मेजबान इंग्लैंड ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई हुई है. दूसरे टी20 मैच में भारत को 4 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी थी और उस मुकाबले ने ऐसे कई पहलू उजागर किए जहां टीम इंडिया कमजोर दिखी. उन्हीं कमजोरियों को दूर करने के लिए जानिए भारतीय मैनेजमेंट जानिए प्लेइंग इलेवन में कितने बदलाव कर सकती है.

फिर खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी!

दूसरे टी20 में अपना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट डेब्यू करने वाले वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग इलेवन में बने रह सकते हैं. चूंकि अब तक भारतीय मैनेजमेंट शुरू से एक ही राग अलापा है कि अपने खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाना उसका नैतिक धर्म है. अब 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को एक मैच के बाद ड्रॉप कर दिया जाए, तो किसी अनुभवी खिलाड़ी की तुलना में वैभव पर इसका कई गुना ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ सकता है.

अभिषेक शर्मा गजब की फॉर्म में हैं और पिछले मैच में फिफ्टी लगाने से चूक गए थे. ईशान किशन पिछले मुकाबले में धीमी पारी के बावजूद प्लेइंग इलेवन में बने रह सकते हैं. श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल और शिवम दुबे मिडिल और लोवर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी ले सकते हैं.

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गेंदबाजी में एक बदलाव संभव

अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा भारतीय गेंदबाजी अटैक को लीड कर सकते हैं, लेकिन रवि बिश्नोई की जगह खतरे में पड़ती दिख रही है. बिश्नोई ने दूसरे टी20 मैच में 4 ओवरों में 60 रन लुटाए थे. यह भी देखना दिलचस्प होगा कि बिश्नोई की जगह क्या टीम इंडिया एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज के साथ उतरती है या नहीं. क्योंकि ट्रेंट ब्रिज का मैदान स्पिन के बजाय तेज गेंदबाजों के लिए अधिक मददगार रहता है.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 07 Jul 2026 04:55 AM (IST)
Tags :
Playing 11 IND VS ENG IND Vs ENG 3rd T20 Vaibhav Sooryavanshi
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