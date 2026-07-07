IND vs ENG 3rd T20I मोबाइल-टीवी पर कहां और कैसे 'फ्री' में देखें लाइव? जानिए फुल डिटेल्स

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ENG 3rd T20I मोबाइल-टीवी पर कहां और कैसे 'फ्री' में देखें लाइव? जानिए लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs ENG 3rd T20I मोबाइल-टीवी पर कहां और कैसे 'फ्री' में देखें लाइव? जानिए लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs ENG 3rd T20I: भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टी20 ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम में खेला जाएगा. तो आइए जानते हैं कि आप इस मैच को कब, कहां और कैसे फ्री में लाइव देख पाएंगे.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Edited By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 07 Jul 2026 12:50 AM (IST)
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IND vs ENG 3rd T20I Live Streaming: भारत और इंग्लैंड की टीमें तीसरे टी20 के लिए 07 जुलाई (मंगलवार) को नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में आमने-सामने होंगी. इस मैच के जरिए श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया सीरीज में जीत का खाता खोलना चाहेगी. पहला टी20 बारिश के कारण बेनतीजा रहा था. दूसरे मैच में मेजबान इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीत हासिल करके 1-0 की बढ़त बना ली. 

टीम इंडिया को सीरीज जीतने के लिहाज से तीसरा मैच हर हाल में जीतना होगा. तो आइए जानते हैं कि आप इस रोमांचक मुकाबले को टीवी और मबाइल पर फ्री में कब, कहां और कैसे लाइव देख पाएंगे. 

कहां होगा मैच?

भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टी20 नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज पर मैदान पर खेला जाएगा. 

भारत में कितने बजे से शुरू होगा मैच?

भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला तीसरा टी20 भारतीय समय के अनुसार रात में 10 बजे से शुरू होगा. टॉस आधा घंटा पहले साढ़े 9 बजे होगा. 

टीवी पर फ्री में कहां देखें लाइव?

भारत और इंग्लैंड के तीसरे टी20 को भारत में टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के जरिए लाइव प्रसारित किया जाएगा. यहां आप मैच को फ्री में नहीं देख पाएंगे. मुकाबले को भारत में डीडी की फ्री डिश के जरिए भी टीवी पर लाइव प्रसारित किया जाएगा. इस तरह आप मैच को टीवी पर फ्री में लाइव देख सकते हैं. 

मोबाइल पर कहां फ्री देखें लाइव?

मुकाबले को जियोहॉस्टार के जरिए लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, जिससे आप मैच को मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी पर लाइव देख सकते हैं. अगर आपके पास जियो की सिम है और उसमें आपने 399 या उससे ज्यादा वाला रिचार्ज करवाया है, तो उसमें आपको फ्री में जियोहॉस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलेगा. इस तरह आप मैच को मोबाइल पर भी लाइव देख पाएंगे. 

टी20 सीरीज के लिए भारत का स्क्वॉड 

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (डब्ल्यू), श्रेयस अय्यर (सी), शिवम दुबे, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन, प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, सूर्यांश शेडगे, प्रिंस यादव. 

टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड का स्क्वॉड 

फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, विल जैक्स, सैम करन, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, जोश टंग, सोनी बेकर, रेहान अहमद, जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, साकिब महमूद, ल्यूक वुड. 

 

यह भी पढ़ें: इंग्लैंड सीरीज के बाद टीम इंडिया के लिए कब खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? BCCI ने तारीख का किया एलान

Published at : 07 Jul 2026 12:50 AM (IST)
Tags :
Live Streaming India Vs England IND Vs ENG 3rd T20I
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