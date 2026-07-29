कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, करना पड़ता है', किससे बोले हरभजन सिंह

इस साल 27 मार्च को सारांश जैन ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करते हुए पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह को बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में आयोजित पांच दिवसीय शिविर के दौरान मिले बहुमूल्य सबक के लिए धन्यवाद दिया. कैप्शन में सारांश ने हरभजन सिंह की एक बात का जिक्र किया जिसने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया. वह वाक्य था: "कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है."

सारांश ने आगे लिखा, ''ये सिर्फ शब्द नहीं हैं. ये मेरे दिल को छू गए और हमेशा मेरे साथ रहेंगे."

यह भी पढ़ें: रोहित या गंभीर, वनडे में टीम इंडिया का बेस्ट ओपनर कौन? आंकड़े चौंकाने वाले

हरभजन ने टीओआई को दिए एक खास इंटरव्यू में कहा, "वह बहुत ही विनम्र इंसान हैं और उन्हें अच्छी तरह पता है कि उन्हें क्या करना है. मैं उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं क्योंकि यह उनके और उनके परिवार और उन सभी लोगों के लिए एक खास पल है जिन्होंने उनका साथ दिया है."





दरअसल, मंगलवार (28 जुलाई) को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने श्रीलंका दौरे पर होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान किया. टीम में 33 साल के अनकैप्ड स्पिन ऑलराउंडर सारांश जैन का नाम नजर आया,जिसे देखकर कई लोग चौंक गए. तमाम लोग तो ऐसे भी रहे, जिन्होंने इससे पहले कभी सारांश का नाम भी नहीं सुना था. हालांकि कड़ी मेहनत और हरभजन सिंह की गाइडेंस से वो टीम इंडिया तक पहुंच गए.

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में चयन से पहले सारांश को श्रीलंका-ए के खिलाफ दो मैचों के अनाधिकारिक टेस्ट के लिए इंडिया-ए का हिस्सा बनाया गया था, जिसमें उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था. दूसरे मुकाबले में सारांश ने बैटिंग करते हुए एक पारी में 70 रन बनाए और दोनों पारियों में 6 विकेट लिए.

क्रिस गेल से बहुत आगे निकले वैभव सूर्यवंशी, 40 मैच के बाद होश उड़ा देंगे आंकड़े