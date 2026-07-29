CWG के छठे दिन कितने मेडल जीता भारत, टैली में कहां; जानें

ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के छठे दिन भारत ने 2 पदक जीते, जबकि उम्मीद थी कि मंगलवार को भारत कम से कम 5 पदक और आ सकते हैं. देखें ये दिन भारत के लिए कैसा रहा. भारत के किन खिलाड़ियों ने मेडल जीता और कौन चूक गए. मैडल टैली में भारत कितने नंबर पर है? भारत के किन-किन खिलाड़ियों ने अभी तक मेडल्स जीते हैं, चलिए आपको बताते हैं.

छठे दिन किन भारतीय खिलाड़ियों ने जीते मेडल

वेटलिफ्टिंग में भारत के लिए सोमवार को एक और मैडल आया. हरजिंदर कौर ने वेटलिफ्टिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया. हरजिंदर ने क्लीन एंड जर्क राउंड में अपने तीसरे प्रयास में 126 किलोग्राम का सफल वजन उठाया, इसके साथ उन्होंने अपना मेडल पक्का कर लिया था.

27 वर्षीय भारतीय धावक गुलवीर सिंह ने एथलेटिक्स ट्रैक में पदक जीतकर इतिहास रचा. उन्होंने सोमवार को रजत पदक अपने नाम किया. वह कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन गए हैं. उन्होंने पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीता.

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पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक सेमीफाइनल में श्रीहरि नटराज 55.52 सेकंड का समय लेकर 12वें स्थान पर रहे, इस कारण वह फाइनल में जगह नहीं बना पाए. कपिल पोखरिया का सफर सोमवार को समाप्त हो गया. स्कॉटलैंड के रॉबर्ट मैकनल्टी ने कपिल को क्वार्टर फाइनल में 5-0 से हराया.

बॉल्स में नयनमोनी सैकिया के नॉकऑउट में पहुंचने की उम्मीदों को झटका लगा. वेल्स की एमी विलियम्स ने महिला सिंगल्स सेक्शनल में नयनमोनी को 2-0 से हराया.

भारतीय मुक्केबाज जादुमणि सिंह ने भारत का एक मैडल पक्का किया, उन्होंने क्वार्टर फाइनल में जाम्बिया के म्वेंगो म्वाले को 5-0 से हराया.





भारत के लिए अभी तक मेडल्स जीतने वाले खिलाड़ी

स्वर्ण - मीराबाई चानू (वेटलिफ्टिंग), शर्मिला धनखड़ (पैरा एथलीट)

रजत - ऋषिकांत सिंह (वेटलिफ्टिंग), राजा मुथुपांडी (वेटलिफ्टिंग), ज्ञानेश्वरी यादव (वेटलिफ्टिंग), सर्वेश कुशरे (एथलेटिक्स), वल्लूरी अजय बाबू (वेटलिफ्टिंग), गुलवीर सिंह (एथलेटिक्स ट्रैक), हरजिंदर कौर (वेटलिफ्टिंग).

कांस्य - झंडू कुमार (पैरा पॉवरलिफ्टिंग), बिंदियारानी देवी (वेटलिफ्टिंग), शिल्पा (पैरा एथलेटिक्स).

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