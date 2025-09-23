पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल का रिश्ता हुआ कंफर्म? इस वायरल वीडियो ने बयां कर दी सारी सच्चाई
पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल की नजदीकियां एक बार फिर चर्चा में हैं. आकृति द्वारा पोस्ट किए इंस्टाग्राम वीडियो ने दोनो की रिलेशनशिप की अटकलें तेज कर दी हैं. जानें क्या है दोनों की बॉन्डिंग की असली कहानी.
भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आकृति अग्रवाल के रिश्ते को लेकर लंबे समय से चर्चाएं हो रही हैं. हालांकि अब तक दोनों ने अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन हाल ही में सामने आया एक वीडियो इस चर्चा को और हवा दे रहा है.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
दरअसल, हाल ही में आकृति ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर एक 51 सेकंड का एक मिनी व्लॉग पोस्ट किया है. इस वीडियो में वो पृथ्वी शॉ के साथ लोनावला ट्रिप पर नजर आ रही हैं. वीडियो में दोनों की नजदीकियां और बॉन्डिंग साफ दिखाई दे रही है, जो सामान्य दोस्ती से कहीं ज्यादा लग रही है. इस वीडियो में दोनो क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं. आकृति जिस अंदाज में शॉ से बात कर रही हैं और उनके साथ वक्त बिता रही हैं, उसे देखकर फैन्स का मानना है कि दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं बल्कि कपल हो सकते हैं.
गणेश चतुर्थी से बढ़ी अटकलें
इससे पहले गणेश चतुर्थी के दौरान भी पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल की एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी. तब से ही दोनों को लेकर रिलेशनशिप की खबरें जोर पकड़ रही थी. अब इंस्टाग्राम वीडियो के सामने आने के बाद फैन्स के बीच यह चर्चा और तेज हो गई है.
हालांकि, यह भी सच है कि आकृति ने वीडियो में कहीं भी यह नहीं कहा कि शॉ उनके बॉयफ्रेंड हैं, लेकिन जिस तरह से यह व्लॉग शूट और शेयर किया गया है, उसने उनके रिलेशन को लेकर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं.
कभी "सचिन-लारा" कहा जाता था शॉ को
एक समय पृथ्वी शॉ को टीम इंडिया का भविष्य माना जाता था. उन्होंने 2018 में भारत को आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताया था. उनकी बल्लेबाजी की तुलना सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा से की जाने लगी थी, लेकिन मैदान के बाहर की लाइफस्टाइल और लगातार खराब फॉर्म ने उनके करियर को प्रभावित किया.
शॉ आईपीएल में भी स्थिर प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिसके चलते दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें रिलीज कर दिया. आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में भी कोई टीम उन पर दांव लगाने को तैयार नहीं हुई. 25 साल के शॉ ने भारत के लिए अब तक 5 टेस्ट, 6 वनडे और 1 टी20 मैच खेले हैं. उन्होंने टेस्ट में 339 और वनडे में 189 रन बनाए, जबकि टी20 में उनका खाता भी नहीं खुला.
करियर से ज्यादा निजी जिंदगी चर्चा में
फिलहाल, शॉ का करियर भारतीय क्रिकेट से दूर है, लेकिन उनकी निजी जिंदगी लगातार सुर्खियां बटोर रही है. आकृति अग्रवाल के साथ उनके रिलेशन को लेकर अब यह कहा जाने लगा है कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.
