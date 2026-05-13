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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सKieron Pollard से आगे निकले वैभव सूर्यवंशी, टी20 क्रिकेट में 15 साल के खिलाड़ी ने बनाया नया इतिहास

Kieron Pollard से आगे निकले वैभव सूर्यवंशी, टी20 क्रिकेट में 15 साल के खिलाड़ी ने बनाया नया इतिहास

वैभव सूर्यवंशी ने टी20 क्रिकेट में सिर्फ 515 गेंदों में 100 छक्के लगाकर इतिहास रच दिया. उन्होंने कीरोन पोलार्ड समेत कई दिग्गज पावर-हिटर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 13 May 2026 08:57 AM (IST)
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टी20 क्रिकेट को हमेशा से विस्फोटक बल्लेबाजी और बड़े-बड़े छक्कों के लिए जाना जाता है. इस फॉर्मेट में बल्लेबाज कम गेंदों में ज्यादा रन बनाने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से पावर-हिटर्स की अहमियत सबसे ज्यादा होती है. अब भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसने पूरी क्रिकेट दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. उन्होंने टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने का कारनामा कर इतिहास रच दिया है.

सिर्फ 515 गेंदों में पूरे किए 100 छक्के

राजस्थान रॉयल्स की ओर से आईपीएल 2026 में खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी ने महज 515 गेंदों में अपने 100 छक्के पूरे किए. खास बात यह है कि उन्होंने यह उपलब्धि बेहद कम उम्र में हासिल की है. उनकी निडर बल्लेबाजी, बेहतरीन टाइमिंग और लंबे शॉट खेलने की क्षमता उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है. हर मैच में उनका आक्रामक अंदाज देखने को मिलता है और यही वजह है कि वे लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं.

इस सूची में दूसरा नाम करणबीर सिंह का है जिन्होंने 813 गेंदों में 100 छक्के लगाए थे. एसोसिएट देशों के for खेलने वाले इस बल्लेबाज ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से कई बड़े खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा था. हालांकि अब वैभव सूर्यवंशी ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

पोलार्ड का रिकॉर्ड भी टूटा

वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड लंबे समय तक इस रिकॉर्ड के मालिक रहे थे. पोलार्ड ने 843 गेंदों में अपने 100 छक्के पूरे किए थे. वे दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ उनका आक्रामक खेल हमेशा चर्चा में रहा है.

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वेस्टइंडीज के ही रोमारियो शेफर्ड इस सूची में चौथे स्थान पर हैं. उन्होंने 845 गेंदों में 100 छक्के लगाए. शेफर्ड अपनी पावर-हिटिंग के लिए मशहूर हैं और खासकर डेथ ओवर्स में बेहद खतरनाक साबित होते हैं. आईपीएल में भी उनका आक्रामक प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है. श्रीलंका के ऑलराउंडर सीकुगे प्रसन्ना ने 850 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की थी. निचले क्रम में बल्लेबाजी करने के बावजूद वे शुरुआत से बड़े शॉट लगाने के लिए जाने जाते थे. उनकी तेज बल्लेबाजी ने उन्हें इस खास सूची में जगह दिलाई.

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वैभव सूर्यवंशी पर टिकी हैं सबकी नजरें

जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, उसे देखकर माना जा रहा है कि आने वाले समय में वे टी20 क्रिकेट के सबसे बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं. इतनी कम उम्र में उनकी बल्लेबाजी ने फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स दोनों को प्रभावित किया है.

Published at : 13 May 2026 08:56 AM (IST)
Tags :
Kieron Pollard Rajasthan Royals T20 CRICKET Vaibhav Suryavanshi IPL 2026 Fastest 100 Sixes Rajasthan Royals.
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