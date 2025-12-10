3 खिलाड़ियों ने किया हेड कोच पर हमला, चयन विवाद से मचा बवाल, BCCI कराएगा जांच

पुदुचेरी क्रिकेट में उस समय हड़कंप मच गया, जब अंडर-19 टीम के हेड कोच एस. वेंकटरमन पर तीन स्थानीय खिलाड़ियों ने हमला कर दिया. यह पूरा मामला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) की टीम चयन से जुड़ा है. आरोप है कि खिलाड़ियों को टीम में शामिल नहीं किया गया, जिससे गुस्से में उन्होंने कोच पर धावा बोल दिया. इस घटना के बाद कोच को सिर और कंधे पर गंभीर चोटें आईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

कैसे शुरू हुआ विवाद?

CAP (Cricket Association of Pondicherry) के इनडोर नेट्स में सोमवार सुबह यह हमला हुआ. कोच वेंकटरमन प्रैक्टिस सत्र देख रहे थे, तभी तीन स्थानीय खिलाड़ी कार्तिकेयन जयसुंदरम, ए. अरविंदराज और एस. संतोष कुमारन वहां पहुंचे और कथित तौर पर उनसे बदसलूकी शुरू कर दी. इसी दौरान विवाद इतना बढ़ा कि खिलाड़ियों ने कोच को बैट से मारा. पुलिस के मुताबिक वेंकटरमन के माथे पर 20 टांके लगे हैं और कंधे में फ्रैक्चर है. फिलहाल वे खतरे से बाहर हैं, लेकिन हमलावर खिलाड़ी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है.

विवाद की जड़ क्या है?

यह विवाद केवल चयन से जुड़ा मामला नहीं है. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पुदुचेरी में "स्थानीय खिलाड़ियों" को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है. उनकी जगह बाहर से आए कई खिलाड़ियों को फर्जी दस्तावेजों के सहारे टीम में शामिल किया जा रहा है. रिपोर्ट के अनुसार 2021 से अब तक रणजी ट्रॉफी में केवल 5 स्थानीय खिलाड़ियों को खिलाया गया है. इससे स्थानीय क्रिकेटरों में आक्रोश है, जो अब खुलकर सामने आ रहा है.

BCCI भी हुई सख्त

रिपोर्ट सामने आने और कोच पर हमले के बाद BCCI ने इसे गंभीर मुद्दा बताया है. बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि पूरी घटना और रिपोर्टेड आरोपों की जांच कराई जाएगी. इससे साफ है कि यह मामला अब सिर्फ CAP तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जांच होगी.

कोच की शिकायत में क्या है?

अपनी शिकायत में कोच वेंकटरमन ने सिर्फ तीन खिलाड़ियों के नाम ही नहीं लिए, बल्कि भारतिदासन पांडिचेरी क्रिकेटर्स फोरम के सचिव जी. चंद्रन पर खिलाड़ियों को बरगलाने का आरोप भी लगाया है. हालांकि इस घटना पर CAP ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह मामला बढ़ रहा है, यह पुदुचेरी क्रिकेट की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े करता है.