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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'लड़ाई एकतरफा नहीं होगी', जिम्बाब्वे के कप्तान सिंकदर रजा की भारत को चुनौती; जानें क्या कहा

'लड़ाई एकतरफा नहीं होगी', जिम्बाब्वे के कप्तान सिंकदर रजा की भारत को चुनौती; जानें क्या कहा

भारत और जिम्बाब्वे के बीच 23 जुलाई से तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. सीरीज के आगाज से पहले जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने भारतीय टीम को ललकारा है.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Updated at : 21 Jul 2026 05:19 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम अब जिम्बाब्वे से भिड़ेगी. श्रेयस अय्यर की अगुवाई में टीम इंडिया जिम्बाब्वे दौरे पर है. यहां भारतीय टीम तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. इस सीरीज का पहला मैच 23 जुलाई को हरारे में खेला जाएगा. आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज में हार के बाद टीम इंडिया के लिए जिम्बाब्वे दौरा अहम है. हालांकि, जिम्बाब्वे सीरीज भी भारतीय टीम के लिए आसान नहीं होने वाली है. जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने सीरीज से पहले कहा है कि लड़ाई एकतरफा नहीं होगी.  

सिकंदर रजा ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा, "इस सीरीज में दोनों देशों के पास जीतने के बराबर मौके होंगे. मैं एक बात को लेकर आश्वस्त हूं कि जिम्बाब्वे लगातार बहुत ही रोमांचक क्रिकेट खेल रहा है, इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह सीरीज बहुत मनोरंजक होगी. मुझे लगता है कि जहां तक ​​जीतने या हारने की बात है, जो दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, तो दोनों देशों के पास सीरीज जीतने का बराबर मौका है."

रजा ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि भारत की तरह जिम्बाब्वे भी बदलाव की दौर से गुजर रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि सीरीज एकतरफा होगी."

श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम के लिए जिम्बाब्वे दौरा बेहद अहम है. बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए जिम्बाब्वे दौरा एक बड़ी चुनौती है. श्रेयस अय्यर के कप्तान बनने के बाद टीम इंडिया आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज गंवा चुकी है. ऐसे में जिम्बाब्वे के खिलाफ श्रेयस अय्यर को पहली सीरीज जीत की तलाश है. अय्यर की कप्तानी में अब तक भारत को जीत नहीं मिली है.

भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज के मैच 23 जुलाई, 25 जुलाई और 26 जुलाई को खेले जाएंगे. तीनों मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे में खेले जाएंगे. 

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Published at : 21 Jul 2026 05:19 PM (IST)
Tags :
India Vs Zimbabwe Sikandar Raza IND Vs ZIM SHREYAS IYER IND Vs ZIM 1st T20
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