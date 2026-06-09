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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सPakistan Test Team 2026: 'होलसेल-होलसेल...' पाकिस्तान क्रिकेट टीम में होने वाला है बड़ा बदलाव, कप्तान, कोच, तेज गेंदबाज़ सबकी होगी छुट्टी!

Pakistan Test Team 2026: 'होलसेल-होलसेल...' पाकिस्तान क्रिकेट टीम में होने वाला है बड़ा बदलाव, कप्तान, कोच, तेज गेंदबाज़ सबकी होगी छुट्टी!

Pak test team 2026: रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) पाकिस्तान के कप्तान और कोच सहित, तेज गेंदबाज़ को भी बाहर करेगी.पाकिस्तान टेस्ट टीम में होलसेल में बदलाव होने की संभावना है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अंश राघव | Updated at : 09 Jun 2026 01:45 PM (IST)
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बांग्लादेश से वनडे मैच में 2-0 से मिली हार के बाद ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बड़ा बदलाव होने वाला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) पाकिस्तान टेस्ट टीम में बड़े बदलाव करेगी. एक दो खिलाड़ी नहीं बल्कि पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद के साथ कोच सरफराज अहमद की भी विदाई हो सकती है.

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज़ शाहीन शाह अफरीदी के साथ कई और खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया जाएगा. रिपोर्ट्स का मानना है कि पीसीबी ने शाहीन को लाहौर में टेस्ट कैंप के लिए टीम में नहीं रखा है. शाहीन को सिर्फ व्हाइट बॉल की क्रिकेट पर ध्यान देना होगा.

रिपोर्ट्स ने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पुराने खिलाड़ियों को टीम में जगह देने वाली है. यूनिस खान और मोहम्मद हफीज के टीम में वापसी होने के ज्यादा आसार लग रहे है. दोनों को या फिर किसी एक को टीम में अपना कमाल दिखाने का मौका मिल सकता है.

यह भी पढ़ें - इंटरनेशनल प्रेशर नहीं झेल पाए वैभव सूर्यवंशी, बुरी तरह फ्लॉप 'वंडर बॉय'; मोहम्मद सिराज की खतरनाक गेंद पर हुए आउट

सूत्रो ने कहा कि यूनिस खान और मोहम्मद हफीज दोनों ने पीसीबी अधिकारियों से टीम मे अहम पोस्ट के लिए शामिल होने की बात की है. लेकिन अभी फाइनल फैंसला आना बाकी है. पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी को उनके सलाहकारों ने यह सलाह दी है कि उनको पाकिस्तान टेस्ट टीम में बदलाव की जरूरत है. पाकिस्तान की टीम इस साल हुए बांग्लादेश के साथ वनडे मैच में 2-0 से हारी थी. 

सूत्रों ने यह भी बताया कि सरफराज अहमद को हेड कोच की पोस्ट से भी हटाया जाएगा. सरफराज अहमद को फिर से अंडर 19 और ए टीम की जिम्मेदारी दी जाएगी. हालांकि सरफराज अहमद को उनके पद से तब हटाया जाएगा, जब पाकिस्तान के पूर्व कप्तान यूनिस खान और मोहम्मद हफीज में से कोई एक जिम्मेदारी लेकर आगे आएगा. पीसीबी टेस्ट टीम में कैप्टन के तौर पर शान मसूद को भी टीम से हटाएगी. जबकि शान मसूद ने आने वाले वेस्टइंडीज और इंग्लैंड सीरीज के लिए टीम के लीड करने का समय मांगा था.

सूत्रों ने यह भी बताया कि हफीज मीडिया में पीसीबी और टीम की काफी आलोचना कर रहे हैं. ए उनको टीम में शामिल करने से ये इंप्रेशन बन सकता है कि हफीज को उनकी आलोचना बंद करने के लिए एक पद दिया गया है. पीसीबी और मोहम्मद हफीज के बीच बातचीत तो हुई लेकिन उसका कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला.

मोहम्मद हफीज पहले भी पाकिस्तान टीम के साथ जुडे थे. लेकिन बहुत ही कम वक्त में उनको हटा दिया गया था.अब मोहम्मद हफीज अपनी शर्तों पर जिम्मेदारी संभालेंगे.

यह भी पढ़ें - '...कमरे के बाहर बंदूक लिए तैनात रहते थे…' पाकिस्तान का जिक्र कर क्या बोल गए बांग्लादेश के कप्तान, भारत पर भी दिया बयान

Published at : 09 Jun 2026 01:45 PM (IST)
Tags :
Sarfaraz Ahmed Shaheen Shah Afridi Pakistan Cricket Board Mohsin Naqvi Shaan Masood
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