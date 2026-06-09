इंटरनेशनल प्रेशर नहीं झेल पाए वैभव सूर्यवंशी, मोहम्मद सिराज की खतरनाक गेंद पर हुए आउट

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइंटरनेशनल प्रेशर नहीं झेल पाए वैभव सूर्यवंशी, बुरी तरह फ्लॉप 'वंडर बॉय'; मोहम्मद सिराज की खतरनाक गेंद पर हुए आउट

इंटरनेशनल प्रेशर नहीं झेल पाए वैभव सूर्यवंशी, बुरी तरह फ्लॉप 'वंडर बॉय'; मोहम्मद सिराज की खतरनाक गेंद पर हुए आउट

Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी ट्राई सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ बुरी तरह फ्लॉप हो गए. मोहम्मद सिराज ने उनका विकेट लिया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 09 Jun 2026 11:11 AM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी श्रीलंका ए के खिलाफ वनडे मैच में बुरी तरह फ्लॉप हो गए हैं. आज यानी 9 जून को ट्राई सीरीज का पहला मैच इंडिया ए और श्रीलंका ए (IND A vs SL A) के बीच खेला जा रहा है. भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने आई तो वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह ने ओपनिंग का भार संभाला. मगर वैभव केवल 14 रन बनाकर आउट हो गए.

टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी. वैभव ने तेज शुरुआत की, लेकिन श्रीलंकाई गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने वैभव को 14 के स्कोर पर आउट कर दिया. इस छोटी सी पारी में वैभव ने 3 चौके लगाए. इससे पहले IPL 2026 में वैभव ऑरेंज कैप जीतकर आ रहे हैं, लेकिन श्रीलंका जाते ही उनके बल्ले ने कमाल करना बंद कर दिया.

वैभव के लिए यह ट्राई सीरीज तैयारी की दृष्टि से बेहद अहम है, क्योंकि उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के अलावा एशियन गेम्स के लिए भी टीम इंडिया में चुना गया है. पहले प्रयास में वैभव फेल हो गए, लेकिन अगले दौरे की तैयारी के लिए उन्हें ट्राई सीरीज में कम से कम तीन पारी और मिलेंगी.

उन्होंने अपने लिस्ट-ए करियर में अब तक 8 मुकाबलों में 353 रन बनाए हैं और उनका औसत 44.12 का रहा है. वनडे मैचों में भी वैभव तूफानी स्ट्राइक रेट से खेलते आए हैं. लिस्ट-ए करियर में उनका स्ट्राइक रेट अभी 165 का है. जब पिछली बार वैभव राइजिंग स्टार्स एशिया कप में इंडिया ए के लिए खेले थे, तब उन्होंने 42 गेंदों में 144 रनों की पारी खेल इतिहास रच दिया था.

इस ट्राई सीरीज की बात करें तो श्रीलंका के बाद 11 जून को अफगानिस्तान ए से भिड़ना है. 15 जून को इंडिया ए का मैच श्रीलंका और 17 जून को एक बार फिर भारतीय टीम की भिड़ंत अफगानिस्तान से होगी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 09 Jun 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
Vaibhav Sooryavanshi IND A Vs SL A India A Vs Sri Lanka A
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