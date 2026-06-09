इंटरनेशनल प्रेशर नहीं झेल पाए वैभव सूर्यवंशी, मोहम्मद सिराज की खतरनाक गेंद पर हुए आउट

इंटरनेशनल प्रेशर नहीं झेल पाए वैभव सूर्यवंशी, बुरी तरह फ्लॉप 'वंडर बॉय'; मोहम्मद सिराज की खतरनाक गेंद पर हुए आउट
Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी ट्राई सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ बुरी तरह फ्लॉप हो गए. मोहम्मद सिराज ने उनका विकेट लिया.
वैभव सूर्यवंशी श्रीलंका ए के खिलाफ वनडे मैच में बुरी तरह फ्लॉप हो गए हैं. आज यानी 9 जून को ट्राई सीरीज का पहला मैच इंडिया ए और श्रीलंका ए (IND A vs SL A) के बीच खेला जा रहा है. भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने आई तो वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह ने ओपनिंग का भार संभाला. मगर वैभव केवल 14 रन बनाकर आउट हो गए.
टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी. वैभव ने तेज शुरुआत की, लेकिन श्रीलंकाई गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने वैभव को 14 के स्कोर पर आउट कर दिया. इस छोटी सी पारी में वैभव ने 3 चौके लगाए. इससे पहले IPL 2026 में वैभव ऑरेंज कैप जीतकर आ रहे हैं, लेकिन श्रीलंका जाते ही उनके बल्ले ने कमाल करना बंद कर दिया.
वैभव के लिए यह ट्राई सीरीज तैयारी की दृष्टि से बेहद अहम है, क्योंकि उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के अलावा एशियन गेम्स के लिए भी टीम इंडिया में चुना गया है. पहले प्रयास में वैभव फेल हो गए, लेकिन अगले दौरे की तैयारी के लिए उन्हें ट्राई सीरीज में कम से कम तीन पारी और मिलेंगी.
उन्होंने अपने लिस्ट-ए करियर में अब तक 8 मुकाबलों में 353 रन बनाए हैं और उनका औसत 44.12 का रहा है. वनडे मैचों में भी वैभव तूफानी स्ट्राइक रेट से खेलते आए हैं. लिस्ट-ए करियर में उनका स्ट्राइक रेट अभी 165 का है. जब पिछली बार वैभव राइजिंग स्टार्स एशिया कप में इंडिया ए के लिए खेले थे, तब उन्होंने 42 गेंदों में 144 रनों की पारी खेल इतिहास रच दिया था.
इस ट्राई सीरीज की बात करें तो श्रीलंका के बाद 11 जून को अफगानिस्तान ए से भिड़ना है. 15 जून को इंडिया ए का मैच श्रीलंका और 17 जून को एक बार फिर भारतीय टीम की भिड़ंत अफगानिस्तान से होगी.
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