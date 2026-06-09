बांग्लादेश के टी20 कप्तान लिटन दास का एक बयान इन दिनों वायरल है. उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों की इच्छा टूर्नामेंट खेलने की थी, लेकिन अंतिम फैसला बोर्ड अधिकारियों ने लिया. उन्होंने यह भी इशारा किया कि टीम पाकिस्तान जैसे माहौल में भी क्रिकेट खेल चुकी है, इसलिए भारत में खेलने को लेकर खिलाड़ियों को कोई चिंता नहीं थी.

लिटन दास ने प्रथोम आलो को दिए इंटरव्यू में कहा, “हम एक बैठक में शामिल होने गए थे, जहां बीसीबी के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे. हम तो बस एसी कमरे में बैठकर चाय पीने के मूड में थे. वहां हमसे पूछा गया कि हमारी क्या राय है. खिलाड़ी होने के नाते हम क्या चाहते? जाहिर है, हम कोई टकराव नहीं चाहते थे और टूर्नामेंट में खेलना चाहते थे. हमें बताया गया कि उस देश (भारत) में सुरक्षा का मुद्दा है. इस पर हमने कहा कि हम पाकिस्तान में भी खेल चुके हैं. वहां हमारे कमरे के बाहर हथियारबंद सुरक्षाकर्मी खड़े रहते थे. उससे ज्यादा जोखिम भरा और क्या हो सकता है? अगर हम पाकिस्तान में खेल सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं?”

जनवरी में जब यह पूरा विवाद शुरू हुआ था, तब लिटन दास ने इस मामले पर खुलकर कुछ भी कहने से बचने की कोशिश की थी. उस समय उन्होंने कहा था, “क्या आपको पूरा भरोसा है कि हम विश्व कप खेलने जा रहे हैं? मेरी तरफ से तो मैं खुद भी निश्चित नहीं हूं, और बाकी लोग भी नहीं हैं. मुझे लगता है कि इस समय पूरा बांग्लादेश ही असमंजस में है. मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है. मैं समझ रहा हूं कि आप क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन इस विषय पर जवाब देना मेरे लिए ठीक नहीं होगा.”

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लिटन दास ने 2015 में भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था. इसी साल उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला भी खेला. शुरुआत में वह सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर टीम का हिस्सा थे, लेकिन 2017 में उन्हें विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई, जबकि मुशफिकुर रहीम केवल बल्लेबाज की भूमिका में खेलने लगे.

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लिटन की सबसे यादगार पारियों में से एक 2018 एशिया कप फाइनल में देखने को मिली थी, जब उन्होंने भारत के खिलाफ शानदार शतक जड़ा था. हालांकि बांग्लादेश वह मुकाबला जीत नहीं सका, लेकिन उनकी बेहतरीन पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था.मार्च 2020 में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 143 गेंदों पर 176 रन की शानदार पारी खेली था. यह वनडे क्रिकेट में किसी भी बांग्लादेशी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है.