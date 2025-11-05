हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सनिकल गई हवा! भारत से ऐसा डरे मोहसिन नकवी कि ICC मीटिंग से गायब होने का बना लिया प्लान

निकल गई हवा! भारत से ऐसा डरे मोहसिन नकवी कि ICC मीटिंग से गायब होने का बना लिया प्लान

एशिया कप ट्रॉफी विवाद बढ़ता जा रहा है. भारत की चेतावनी के बाद PCB प्रमुख मोहसिन नकवी बोर्ड मीटिंग से खुद को गायब रखने की तैयारी में हैं और इसके लिए उन्होंने नया प्लान भी बना लिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 05 Nov 2025 08:01 AM (IST)
Preferred Sources

एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को हराकर खिताब तो जीत लिया, लेकिन ट्रॉफी आज तक टीम इंडिया को नहीं मिली है. वजह, एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के चेयरमैन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के मुखिया मोहसिन नकवी. अब जब BCCI ने इस पूरे मामले को ICC मीटिंग में उठाने की तैयारी कर ली है, तो नकवी के पसीने छूट गए हैं. खबर है कि वो दुबई में हो रही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग से खुद को गायब रखने की तैयारी में हैं और इसके लिए उन्होंने नया बहाना भी बना लिया है.

एशिया कप की ट्रॉफी अब तक ताले में बंद

28 सितंबर को भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में हराकर एशिया कप 2025 अपने नाम किया था. मैच के बाद जब प्राइज डिस्ट्रिब्यूशन सेरेमनी हुई, तो टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहले ही साफ कर दिया था कि “टीम नकवी के हाथों से ट्रॉफी नही लेगी.”

इस वाकये के बाद नकवी गुस्से में ट्रॉफी लेकर चले गए और आज तक उसे भारत को सौंपा नही गया. बताया जा रहा है कि ट्रॉफी दुबई के ACC हेडक्वार्टर में अब भी ताले में बंद है.

ICC मीटिंग से दूर रहेंगे नकवी

अब जब BCCI इस मुद्दे को ICC मीटिंग में आधिकारिक तौर पर उठाने वाला है, तो नकवी पीछे हटते नजर आ रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने ICC मीटिंग से अनुपस्थित रहने के लिए “घरेलू राजनीतिक व्यस्तता” का बहाना बनाया है. हालांकि, PCB ने अब तक यह नहीं बताया कि आखिर ऐसा कौन-सा राजनीतिक मामला है जिसने उन्हें इतना व्यस्त कर दिया कि क्रिकेट की सबसे अहम बैठक में शामिल नही हो पा रहे. नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक असली वजह यह है कि उन्हें डर है कि ICC मीटिंग में BCCI उनकी शिकायत कर सकता है और उन पर एक्शन लिया जा सकता है.

नकवी की जगह कौन जाएगा?

रिपोर्ट के अनुसार, ICC मीटिंग में PCB की ओर से चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर सईद प्रतिनिधित्व करेंगे. वह 7 नवंबर को इस मीटिंग में हिस्सा लेने वाले है. कुछ सूत्रों का कहना है कि नकवी रिमोट तरीके से बैठक में जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी तय नही है.

BCCI ने दी चेतावनी

BCCI इस मामले पर सख्त रुख अपनाए हुए है. बोर्ड सचिव देवाजीत सैकिया ने हाल ही में कहा था, “हमने 10 दिन पहले ACC चेयरमैन को पत्र लिखकर ट्रॉफी वापस करने का निवेदन किया था, लेकिन अब तक टॉफी नही मिली.” उन्होंने कहा था की अगर 3 नवंबर तक ट्रॉफी नहीं दी गई, तो वो यह मुद्दा ICC में उठाएंगे और अब ऐसा ही होने जा रहा है. स्पष्ट है कि भारत अब इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है और अगर ICC मीटिंग में इस पर कार्रवाई होती है, तो नकवी की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है. 

Published at : 05 Nov 2025 08:01 AM (IST)
Tags :
ICC BCCI Mohsin Naqvi TEAM INDIA Asia Cup 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार चुनाव में बज रहा यूपी का डंका! CM योगी बोले- 'अब यहां भी चलेगा बुलडोजर', अखिलेश ने किया पलटवार!
बिहार चुनाव में बज रहा यूपी का डंका! CM योगी बोले- 'अब यहां भी चलेगा बुलडोजर', अखिलेश ने किया पलटवार!
विश्व
आसमान में धुएं का गुबार, एयरपोर्ट पर आग का गोला बना विमान, वीडियो में देखें डरावना हादसा
आसमान में धुएं का गुबार, एयरपोर्ट पर आग का गोला बना विमान, वीडियो में देखें डरावना हादसा
स्पोर्ट्स
ICC Women's World Cup 2025: ICC ने घोषित की महिला वर्ल्ड कप की बेस्ट टीम, इन 3 भारतीय खिलाड़ियों को मिली जगह
ICC ने घोषित की महिला वर्ल्ड कप की बेस्ट टीम, इन 3 भारतीय खिलाड़ियों को मिली जगह
Advertisement

वीडियोज

'हाफ बीवी' की बदनाम आशिकी
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi ने खोल दी Nitish की पोल, असली कंट्रोल किसके पास? | Mahagathbandhan
Bihar Election: सीट 121..तेजस्वी या नीतीश?
Bihar Election 2025: वोटिंग से 36 घंटे पहले वीडियो विवाद!
Sandeep Chaudhary: 10 हजार Vs 30 हजार...महिला बनाएंगी किसकी सरकार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार चुनाव में बज रहा यूपी का डंका! CM योगी बोले- 'अब यहां भी चलेगा बुलडोजर', अखिलेश ने किया पलटवार!
बिहार चुनाव में बज रहा यूपी का डंका! CM योगी बोले- 'अब यहां भी चलेगा बुलडोजर', अखिलेश ने किया पलटवार!
विश्व
आसमान में धुएं का गुबार, एयरपोर्ट पर आग का गोला बना विमान, वीडियो में देखें डरावना हादसा
आसमान में धुएं का गुबार, एयरपोर्ट पर आग का गोला बना विमान, वीडियो में देखें डरावना हादसा
स्पोर्ट्स
ICC Women's World Cup 2025: ICC ने घोषित की महिला वर्ल्ड कप की बेस्ट टीम, इन 3 भारतीय खिलाड़ियों को मिली जगह
ICC ने घोषित की महिला वर्ल्ड कप की बेस्ट टीम, इन 3 भारतीय खिलाड़ियों को मिली जगह
बॉलीवुड
'जल्दी उठना भी सिखा दे...' अक्षय कुमार ने शाहरुख खान को किया बर्थडे विश तो किंग खान ने कर दी ये रिक्वेस्ट
'जल्दी उठना भी सिखा दे...' अक्षय कुमार ने शाहरुख खान को किया बर्थडे विश तो किंग खान ने कर दी ये रिक्वेस्ट
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election 2025: क्या भारत निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए किसी को ईवीएम उधार देता है, जानें क्या होती है प्रकिया
क्या भारत निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए किसी को ईवीएम उधार देता है, जानें क्या होती है प्रकिया
यूटिलिटी
रात में ट्रेन में ये गलतियाँ करने पर जुर्माना लगेगा, जान लीजिए अपने काम की बात
रात में ट्रेन में ये गलतियाँ करने पर जुर्माना लगेगा, जान लीजिए अपने काम की बात
ट्रेंडिंग
बिहार में रिपोर्टर के सवाल पर चरमरा गए अंग्रेजी के माड़साब! वायरल वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
बिहार में रिपोर्टर के सवाल पर चरमरा गए अंग्रेजी के माड़साब! वायरल वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget