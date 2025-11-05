निकल गई हवा! भारत से ऐसा डरे मोहसिन नकवी कि ICC मीटिंग से गायब होने का बना लिया प्लान

एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को हराकर खिताब तो जीत लिया, लेकिन ट्रॉफी आज तक टीम इंडिया को नहीं मिली है. वजह, एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के चेयरमैन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के मुखिया मोहसिन नकवी. अब जब BCCI ने इस पूरे मामले को ICC मीटिंग में उठाने की तैयारी कर ली है, तो नकवी के पसीने छूट गए हैं. खबर है कि वो दुबई में हो रही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग से खुद को गायब रखने की तैयारी में हैं और इसके लिए उन्होंने नया बहाना भी बना लिया है.

एशिया कप की ट्रॉफी अब तक ताले में बंद

28 सितंबर को भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में हराकर एशिया कप 2025 अपने नाम किया था. मैच के बाद जब प्राइज डिस्ट्रिब्यूशन सेरेमनी हुई, तो टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहले ही साफ कर दिया था कि “टीम नकवी के हाथों से ट्रॉफी नही लेगी.”

इस वाकये के बाद नकवी गुस्से में ट्रॉफी लेकर चले गए और आज तक उसे भारत को सौंपा नही गया. बताया जा रहा है कि ट्रॉफी दुबई के ACC हेडक्वार्टर में अब भी ताले में बंद है.

ICC मीटिंग से दूर रहेंगे नकवी

अब जब BCCI इस मुद्दे को ICC मीटिंग में आधिकारिक तौर पर उठाने वाला है, तो नकवी पीछे हटते नजर आ रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने ICC मीटिंग से अनुपस्थित रहने के लिए “घरेलू राजनीतिक व्यस्तता” का बहाना बनाया है. हालांकि, PCB ने अब तक यह नहीं बताया कि आखिर ऐसा कौन-सा राजनीतिक मामला है जिसने उन्हें इतना व्यस्त कर दिया कि क्रिकेट की सबसे अहम बैठक में शामिल नही हो पा रहे. नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक असली वजह यह है कि उन्हें डर है कि ICC मीटिंग में BCCI उनकी शिकायत कर सकता है और उन पर एक्शन लिया जा सकता है.

नकवी की जगह कौन जाएगा?

रिपोर्ट के अनुसार, ICC मीटिंग में PCB की ओर से चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर सईद प्रतिनिधित्व करेंगे. वह 7 नवंबर को इस मीटिंग में हिस्सा लेने वाले है. कुछ सूत्रों का कहना है कि नकवी रिमोट तरीके से बैठक में जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी तय नही है.

BCCI ने दी चेतावनी

BCCI इस मामले पर सख्त रुख अपनाए हुए है. बोर्ड सचिव देवाजीत सैकिया ने हाल ही में कहा था, “हमने 10 दिन पहले ACC चेयरमैन को पत्र लिखकर ट्रॉफी वापस करने का निवेदन किया था, लेकिन अब तक टॉफी नही मिली.” उन्होंने कहा था की अगर 3 नवंबर तक ट्रॉफी नहीं दी गई, तो वो यह मुद्दा ICC में उठाएंगे और अब ऐसा ही होने जा रहा है. स्पष्ट है कि भारत अब इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है और अगर ICC मीटिंग में इस पर कार्रवाई होती है, तो नकवी की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है.