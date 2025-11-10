Hong Kong Sixes 2026: पाकिस्तान ने हांगकांग सिक्सेस 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है. इसके बाद हुई प्रेजेंटेशन सेरेमनी में टीम की ऐसी फजीहत हुई कि सोशल मीडिया पर हर कोई मजे ले रहा है. दरअसल, ट्रॉफी जीतने के बाद जब खिलाड़ियों से बातचीत की गई, तो उनकी अंग्रेजी बोलने की कोशिश लोगों के बीच हंसी का कारण बन गई. हालात इतने अजीब हो गए कि खुद पीसीबी (PCB) के मीडिया प्रभारी, जो अनुवादक की भूमिका निभा रहे थे, वे भी अटक गए. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पाकिस्तान ने जीता छठी बार खिताब

मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने कुवैत को फाइनल मुकाबले में 43 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की. यह टूर्नामेंट छह-छह ओवरों का था, जिसमें बल्लेबाजों ने जमकर आतिशबाजी की. पाकिस्तान के कप्तान अब्बास अफरीदी ने सिर्फ 11 गेंदों में 52 रन ठोके, जिसमें उनके बल्ले से 2 चौके और 7 छक्के निकले. वहीं अब्दुल समद ने भी आक्रामक अंदाज में 13 गेंदों में 42 रन बनाकर अफरीदी का बखूबी साथ निभाया.

टीम ने निर्धारित 6 ओवर में 135 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया. जवाब में कुवैत की टीम सिर्फ 92 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. पाकिस्तान की जीत में गेंदबाजी भी अहम रही, जहां अब्बास अफरीदी, अब्दुल समद और मुहम्मद शहजाद ने 1-1 विकेट लिए. अफरीदी को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया.

प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बोलती बंद

लेकिन जीत की खुशी कुछ देर बाद ही हंसी का विषय बन गई. ट्रॉफी लेते वक्त जब पाकिस्तानी खिलाड़ी और अधिकारी मीडिया से बात कर रहे थे, तो उनकी टूटी-फूटी इंग्लिश सुनकर वहां मौजूद लोग हंसने लगे. खास बात ये कि PCB के मीडिया मैनेजर, जो इस इवेंट में टीम के अनुवादक के रूप में मौजूद थे, उनकी इंग्लिश ने भी सबको हैरान कर दिया.

Trust me he is the GM Media of PCB, currently serving as the team’s translator at the Hong Kong tournament. Ironically, his original posting was in the PCB archives department. I still remember once he accompanied a top Pakistan cricketer to a presentation ceremony. When they… pic.twitter.com/BzYpZ1fwoS — Sanaullah Khan (@Sanaullahpaktv) November 9, 2025

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर पाक टीम का मजाक उड़ने लगा.

पाकिस्तान ने रचा नया रिकॉर्ड

हालांकि विवाद के बावजूद यह पाकिस्तान के लिए ऐतिहासिक जीत रही. इस जीत के साथ पाकिस्तान ने छठी बार हांगकांग सिक्सेस का खिताब जीता है, जो किसी भी टीम से सबसे ज्यादा है. साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड ने यह खिताब पांच-पांच बार जीता है.