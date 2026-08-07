वैभव तोड़ेंगे सबसे ज्यादा टी20 रन का रिकॉर्ड, खुद बटलर ने की भविष्यवाणी

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाजों में शुमार जोस बटलर (Jos Buttler) हाल ही में टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने. उन्होंने वेस्टइंडीज के दिग्गज कीरोन पोलार्ड को पीछे छोड़ा. 'द हंड्रेड' में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए बटलर ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया. अब खुद इंग्लिश बल्लेबाज ने इस रिकॉर्ड पर बड़ी भविष्यवाणी कर दी. उन्होंने कहा कि इस रिकॉर्ड को वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) तोड़ सकते हैं.

बटलर ने स्काई स्पोर्ट्स से बातचीत करते हुए कहा कि कोई तो मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा और वो शायद वैभव सूर्यवंशी होगा. बटलर ने रिकॉर्ड को लेकर कहा, "यह काफी शानदार अहसास है. आपके नाम टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है. एक न एक दिन कोई मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा और शायद उसका नाम शायद वैभव सूर्यवंशी होगा."

बता दें कि बटलर ने वेल्श फायर के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 20 गेंदों में नाबाद 51 रन बनाकर सबसे ज्यादा टी20 रन का रिकॉर्ड अपने नाम किया. अब उनके नाम टी20 क्रिकेट में 14833 रन दर्ज हैं. कीरोन पोलार्ड 14803 रनों के साथ लिस्ट में दूसरे पायदान पर खिसक गए हैं.

बटलर ने अब तक अपने टी20 करियर में 522 मुकाबले खेल लिए हैं, जिनकी 492 पारियों में बैटिंग करते हुए 35.48 की औसत और 147.24 के स्ट्राइक रेट से 14833 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 9 शतक और 106 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर 131 रनों का रहा.

वैभव सूर्यवंशी ने की करियर की शुरुआत

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बस करियर की शुरुआत ही की है. उन्होंने शुरुआती दिनों में ही लोगों को अपनी बल्लेबाजी का दीवाना बना लिया है. पिछले यानी 2026 के आईपीएल में वैभव ने सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम किया था. इसके अलावा उन्होंने पिछले ही महीने (जुलाई) अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया. वैभव ने 2024 आईपीएल से सुर्खियां बटोरनी शुरू की थीं.

नजर डालें वैभव के टी20 करियर पर, तो अब तक उन्होंने 40 मुकाबले खेल लिए हैं, जिनकी 40 पारियों में बैटिंग करते हुए 42.82 की औसत और 216.32 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से 1670 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 8 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर 144 रनों का रहा.

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