9 साल में 14 दिग्गजों का सफाया, बचे सिर्फ 2 खिलाड़ी; इतनी बदल गई टीम इंडिया

IND vs SL Test 2026: भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है. उससे पहले भारतीय टीम शुक्रवार (07 अगस्त) से श्रीलंका XI के खिलाफ 3-दिवसीय वॉर्मअप मैच खेल रही है. इसी बीच अगर टीम इंडिया के स्क्वॉड पर नजर डाली जाए, तो एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 14 बदलाव नजर आते हैं. यह बदलाव 9 साल के अंदर हुए.

इससे पहले टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज के लिए 2017 में श्रीलंका का दौरा किया था. अब 9 साल के बाद 2026 में भारतीय टीम रेड बॉल सीरीज के लिए श्रीलंका पहुंची है. इन 9 सालों में टीम में बड़े बदलाव हुए हैं. कुछ खिलाड़ी रिटायर हो गए हैं, तो कुछ को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है. इस बार पिछले दौरे के सिर्फ 2 ही खिलाड़ी टीम में मौजूद हैं.

तो आइए एक नजर डालते हैं कि टीम इंडिया के 2017 श्रीलंका दौरे और 2026 श्रीलंका दौरे पर क्या-क्या बदलाव हुए हैं. कौन-कौन से खिलाड़ी रिटायर हुए हैं और किन-किन खिलाड़ियों को ड्रॉप किया गया है.

2017 के श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम

विराट कोहली (कप्तान), शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा, अभिवन मुकुंद, हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, केएल राहुल, रिद्धिमान साहा, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव.

16 सदस्यीय स्क्वॉड में विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन, चेतेश्वर पुजारा, रविचंद्रन अश्विन और रिद्धिमान साहा ने संन्यास ले लिया है. कोहली और रोहित वनडे क्रिकेट में एक्टिव हैं. वहीं बल्लेबाज अभिवन मुकुंद ने आधिकारिक संन्यास का एलान तो नहीं किया, लेकिन 2017 से एक्टिव इंटरनेशनल प्लेयर नहीं हैं.

हार्दिक पांड्या टेस्ट क्रिकेट से दूर हो चुके हैं, वह सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं. अक्षर पटेल को इस सीरीज के लिए नहीं चुना गया. बाकी ईशांत शर्मा, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी लंबे वक्त से टेस्ट टीम से बाहर चल रहे हैं.

सिर्फ स्पिनर कुलदीप यादव और विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ही 2026 के दौरे पर टीम इंडिया का हिस्सा हैं.

2026 श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, देवदत्त पडिक्कल, केएल राहुल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, सारांश जैन, औकिब नबी, मानव सुथार, गुरनूर बराड़.

9 साल के बाद शुभमन गिल भारत के टेस्ट कप्तान बन चुके हैं. इसके अलावा टीम में यशस्वी जयसवाल, देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, सारांश जैन, आकिब नबी, मानव सुथार और गुरनूर बराड़ की एंट्री हो चुकी है.

यह भी पढे़ं: श्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहलें सरफराज खान के रहस्यमयी पोस्ट ने मचाई खलबली