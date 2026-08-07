IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटश्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहलें सरफराज खान के रहस्यमयी पोस्ट ने मचाई खलबली

श्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहलें सरफराज खान के रहस्यमयी पोस्ट ने मचाई खलबली

Sarfaraz Khan Team India: भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले सरफराज खान के रहस्यमयी सोशल मीडिया पोस्ट ने खलबली मचा दी है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 07 Aug 2026 12:50 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय टेस्ट टीम से ड्रॉप होने के बाद सरफराज खान ने एक रहस्यमयी पोस्ट कर माहौल गर्म कर दिया है. दरअसल टीम इंडिया अभी श्रीलंका टूर पर है, जिसके लिए सरफराज को 15 सदस्यीय स्क्वाड में जगह नहीं मिल पाई थी. उन्होंने एक तस्वीर साझा की, जिसका कैप्शन सबका ध्यान खींच रहा है.

सरफराज खान आखिरी बार साल 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में खेलते दिखे थे. भारतीय टीम उस घरेलू सीरीज को 3-0 से हार गई थी, लेकिन सरफराज ने बल्ले से ठीकठाक प्रदर्शन किया था. उन्होंने 150 रनों की शतकीय पारी भी खेली थी, जो उनका टेस्ट करियर का सर्वोच्च स्कोर भी रहा. सीरीज में 171 रन बनाकर वो भारत के लिए तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे.

रहस्यमयी पोस्ट ने मचाई खलबली

सरफराज खान ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर साझा की, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा - हो सकता है कि मैं इसमें फिट न बैठूं. लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ता रहूंगा."

उनके इस कैप्शन को टीम इंडिया से ड्रॉप होने से जोड़ा जा रहा है. सरफराज ने अपनी पिछली ही सीरीज में 150 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद लगातार टीम इंडिया से ड्रॉप होना वाकई चौंकाने वाला विषय है. हाल ही में दिग्गज क्रिकेटर वसीम जाफर ने भी टीम इंडिया के सेलेक्शन पर सवाल उठाए और कहा कि सरफराज खान, अभिमन्यू ईश्वरन और मोहम्मद शमी आखिर कब तक बाहर बैठे रहेंगे.

अब तक अपने 6 मैचों के छोटे से टेस्ट करियर में सरफराज ने एक शतक और 3 फिफ्टी समेत 311 रन बनाए हैं. उनका टेस्ट औसत 37.10 का रहा है. रणजी ट्रॉफी 2025-26 में भी उन्होंने दमदार प्रदर्शन कररते हुए 9 पारियों में 53.62 के बढ़िया औसत से 429 रन बनाए थे.

वॉर्मअप मैच खेल रही है टीम इंडिया

भारत और श्रीलंका की 2 टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत 15 अगस्त से होगी. उससे पहले टीम इंडिया तीन दिवसीय वॉर्मअप मैच खेल रही है, जहां उसकी भिड़ंत श्रीलंका XI से हो रही है. कोलंबो में खेले जा रहे इस मुकाबले में भारतीय टीम की पहले गेंदबाजी आई है.

आगामी सीरीज में कई खिलाड़ी आकर्षण का केंद्र बने होंगे. जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी, जो जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर स्क्वाड में आए हैं. 33 वर्षीय सारांश जैन, जिन्हें इंटरनेशनल डेब्यू का मौका मिल सकता है. तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने वनडे में दमदार गेंदबाजी की है, लेकिन अब उन्हें टेस्ट डेब्यू का मौका मिल सकता है. वहीं यह शुभदीप घोष की बतौर फील्डिंग कोच पहली सीरीज होगी.

यह भी पढ़ें:

टीम इंडिया पर BCCI सख्त, नया फिटनेस नियम; इतने मिनट में पूरी करनी होगी 2km दौड़

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 07 Aug 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team Sarfaraz Khan TEAM INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
श्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहलें सरफराज खान के रहस्यमयी पोस्ट ने मचाई खलबली
श्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहलें सरफराज खान के रहस्यमयी पोस्ट ने मचाई खलबली
क्रिकेट
वैभव तोड़ेंगे सबसे ज्यादा टी20 रन का रिकॉर्ड, खुद बटलर ने की भविष्यवाणी
वैभव तोड़ेंगे सबसे ज्यादा टी20 रन का रिकॉर्ड, खुद बटलर ने की भविष्यवाणी
क्रिकेट
टीम इंडिया पर BCCI सख्त, नया फिटनेस नियम; इतने मिनट में पूरी करनी होगी 2km दौड़
टीम इंडिया पर BCCI सख्त, नया फिटनेस नियम; इतने मिनट में पूरी करनी होगी 2km दौड़
क्रिकेट
क्या पूरी श्रीलंका सीरीज से बाहर हुए शुभमन गिल? जानें BCCI का अपडेट 
क्या पूरी श्रीलंका सीरीज से बाहर हुए शुभमन गिल? जानें BCCI का अपडेट 
Advertisement

वीडियोज

Sansani: अतीक अहमद के बेटे की दर्दनाक मौत
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग Dating Rumours पर तोड़ी चुप्पी, बताया रिश्ते का सच
Prince Narula ने Shivangi-Harshad की Bonding को बताया 'Nibba Nibbi Wala Pyaar'
Shreya Kalra की Controversies ने मचाया बवाल, फिर भी बनीं Lock Upp 2 की Winner
Dipika Kakar हुईं Emotional, Cancer Treatment के दौरान बोलीं- अभी हिम्मत नहीं हार सकती
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुखबीर बादल ने पीएम मोदी से की मुलाकात, बदल जाएगी पंजाब की सियासत?
सुखबीर बादल ने पीएम मोदी से की मुलाकात, बदल जाएगी पंजाब की सियासत?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ब्रेन हैमरेज, आतें और दिल फटा... अतीक अहमद के बेटे अबान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट
ब्रेन हैमरेज, आतें और दिल फटा... अतीक अहमद के बेटे अबान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट
इंडिया
राहुल गांधी ने 'नूरी' के साथ बनाया वीडियो, फिर बोले- 'मां सोनिया होंगी नाराज'
राहुल गांधी ने 'नूरी' के साथ बनाया वीडियो, फिर बोले- 'मां सोनिया होंगी नाराज'
बॉलीवुड
50 की उम्र में भी क्यों कुंवारी हैं सैफ अली खान की बहन सबा पटौदी ? बोलीं- ‘मैं 19 साल की उम्र में शादी...’
50 की उम्र में भी क्यों कुंवारी हैं सैफ अली खान की बहन सबा? खुद बताई वजह
क्रिकेट
टीम इंडिया पर BCCI सख्त, नया फिटनेस नियम; इतने मिनट में पूरी करनी होगी 2km दौड़
टीम इंडिया पर BCCI सख्त, नया फिटनेस नियम; इतने मिनट में पूरी करनी होगी 2km दौड़
इंडिया
'NTA के एक्सपर्ट्स ने लीक कराया NEET-UG का पेपर', CBI का बड़ा खुलासा
'NTA के एक्सपर्ट्स ने लीक कराया NEET-UG का पेपर', CBI का बड़ा खुलासा
दिल्ली NCR
पप्पू यादव के खिलाफ थाने पहुंचा चप्पल फेंकने वाला आरोपी, पूर्णिया सांसद पर लगाए ये आरोप
पप्पू यादव के खिलाफ थाने पहुंचा चप्पल फेंकने वाला आरोपी, पूर्णिया सांसद पर लगाए ये आरोप
ट्रेंडिंग
बेबी बंप के साथ प्रेग्नेंट महिला का डांस वीडियो वायरल, माधुरी दीक्षित के गाने पर लगाए ठुमके
बेबी बंप के साथ प्रेग्नेंट महिला का डांस वीडियो वायरल, माधुरी दीक्षित के गाने पर लगाए ठुमके
ABP NEWS
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
ABP NEWS
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
ABP NEWS
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
ABP NEWS
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Embed widget