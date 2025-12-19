शोक में खेल जगत, विमान हादसे में इस दिग्गज खिलाड़ी समेत पूरे परिवार की गई जान

रेसिंग की दुनिया से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. अमेरिका में हुए एक विमान हादसे ने NASCAR समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया है. उत्तरी कैरोलिना के स्टेट्सविले रीजनल एयरपोर्ट के पास गुरुवार सुबह एक निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें रिटायर्ड NASCAR ड्राइवर ग्रेग बिफल, उनकी पत्नी और बच्चों समेत कुल सात लोगों की मौत हो गई. इस हादसे के बाद पूरे रेसिंग जगत में शोक की लहर दौड़ गई है.

अधिकारियों के मुताबिक, सेसना C550 बिजनेस जेट ने सुबह करीब 10 बजे स्टेट्सविले एयरपोर्ट से फ्लोरिडा के लिए रवाना हुआ था. हालांकि टेकऑफ के कुछ ही समय बाद पायलट को किसी समस्या का आभास हुआ और विमान को वापस एयरपोर्ट लाने की कोशिश की गई. इसी दौरान विमान संतुलन खो बैठा और जमीन से टकरा गया. टक्कर के साथ ही विमान में भीषण आग लग गई, जिससे मौके पर ही सभी सवारों की मौत हो गई.

यह भयानक हादसा चार्लोट से लगभग 72 किलोमीटर उत्तर में हुआ. नॉर्थ कैरोलिना स्टेट हाईवे पैट्रोल के अनुसार, विमान बहुत तेजी से नीचे आया और गिरते ही आग की लपटों में घिर गया. उस समय इलाके में हल्की बारिश हो रही थी. विमान जिस कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड था, वह ग्रेग बिफल से जुड़ी बताई जा रही है.

इस विमान में ग्रेग बिफल के साथ उनकी पत्नी क्रिस्टीना, पांच साल का बेटा राइडर और 14 साल की बेटी एम्मा मौजूद थे. इनके अलावा परिवार के करीबी दोस्त और उनके बच्चे भी इस उड़ान में मौजूद थे. परिवार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है और इस नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो सकती.

हादसे के वक्त पास के लेकवुड गोल्फ क्लब में मौजूद लोग भी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए. मलबा गोल्फ कोर्स के एक हिस्से तक फैल गया था. फिलहाल इस दुर्घटना की जांच नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही हादसे की असली वजह साफ हो सकेगी.