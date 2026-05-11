आईपीएल 2026 में रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए इस करो या मरो मुकाबले में आखिरी ओवर तक रोमांच बना रहा. अंत में आरसीबी ने आखिरी गेंद पर जीत दर्ज करते हुए मुंबई इंडियंस को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया.

मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 166 रन बनाए. टीम की ओर से सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा ने जिम्मेदारी संभाली, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट लेकर मुंबई को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया. भुवनेश्वर कुमार ने गेंदबाजी में शानदार नियंत्रण दिखाया और अहम रन बचाए.

आखिरी ओवर में पलट गया पूरा मैच

167 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन मध्यक्रम में लगातार विकेट गिरने से मैच पूरी तरह फंस गया. आखिरी ओवर में बेंगलुरु को जीत के लिए 15 रन चाहिए थे. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने युवा तेज गेंदबाज राज बावा पर भरोसा जताया.

आखिरी ओवर की शुरुआत मुंबई के लिए खराब रही. पहली गेंद वाइड रही और दूसरी गेंद नो बॉल निकली. इसी दौरान रोमारियो शेफर्ड का बल्ला भी टूट गया, जिसने मैदान का माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया. फ्री हिट पर आरसीबी को सिर्फ एक रन मिला, लेकिन दबाव लगातार मुंबई पर बढ़ता गया.

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इसके बाद राज बावा ने दो और वाइड फेंक दीं, जिससे मुकाबला पूरी तरह आरसीबी की तरफ झुकने लगा. हालांकि उन्होंने रोमारियो शेफर्ड को आउट कर मुंबई की उम्मीदें जिंदा रखीं, लेकिन अगली ही गेंद पर अनुभवी भुवनेश्वर कुमार ने कवर के ऊपर शानदार छक्का लगाकर मैच का रुख बदल दिया.

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अब आखिरी दो गेंदों पर आरसीबी को तीन रन चाहिए थे. पांचवीं गेंद पर भुवनेश्वर ने एक रन लेकर स्ट्राइक रसिक सलाम डार को दे दी. अंतिम गेंद पर आरसीबी को जीत के लिए दो रन चाहिए थे. रसिक ने गेंद को सीधे गेंदबाज की तरफ खेला. गेंद राज बावा के हाथों से निकलकर लॉन्ग ऑन की दिशा में चली गई और इसी बीच रसिक ने तेजी से दौड़कर दूसरा रन पूरा कर लिया.

विकेटकीपर ने रन आउट की कोशिश जरूर की, लेकिन रसिक की शानदार डाइव ने आरसीबी को ऐतिहासिक जीत दिला दी. इस जीत के साथ बेंगलुरु ने प्लेऑफ की उम्मीदों को मजबूत किया, जबकि मुंबई इंडियंस का सफर यहीं समाप्त हो गया.