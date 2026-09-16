इन 4 विदेशी खिलाड़ियों को रिलीज करेगी मुंबई इंडियंस? अब बनेगी एकदम नई टीम

मुंबई इंडियंस की टीम में अगले सीजन से पहले बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है. कुछ विदेशी खिलाड़ियों के साथ आगे बढ़ने के बजाय टीम में नए चेहरों को जगह मिल सकती है. इसी वजह से चार खिलाड़ियों के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं. अगर मुंबई इन खिलाड़ियों को रिलीज करने का फैसला लेती है, तो टीम का पूरा कॉम्बिनेशन काफी बदला हुआ नजर आएगा.

वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर शरफेन रदरफोर्ड 2026 में मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे. वह टीम के लिए बीच में बल्लेबाजी का ऑप्शन देते हैं. रदरफोर्ड को गुजरात टाइटंस से ट्रेड के जरिए मुंबई में शामिल किया गया था. अब टीम मैनेजमेंट अगले सीजन से पहले उन्हें रिलीज कर सकती है.

ट्रेंट बोल्ट

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट का नाम भी इस लिस्ट में है. बोल्ट नई गेंद से विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं और मुंबई के लिए पहले भी अहम भूमिका निभा चुके हैं. 2026 में भी वो टीम के साथ थे. अब फ्रेंचाइजी अपने तेज गेंदबाजी विभाग में बदलाव करती है तो बोल्ट को लेकर फैसला हो सकता है.

क्विटंन डिकॉक

दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर-बल्लेबाज क्विटंन डिकॉक भी चर्चा में हैं. मुंबई इंडियंस ने उन्हें 2026 के ऑक्शन में 1 करोड़ रुपये में खरीदा था. लेकिन, चोट के वजह से उनका सीजन आगे नहीं चल पाया और बाद में उन्हें रिप्लेसमेंट भी मिला. ऐसे में अगले सीजन से पहले टीम उनके साथ आगे बढ़ेगी या नहीं, इस पर नजर रहेगी.

केशव महाराज

दक्षिण अफ्रीका के स्पिन गेंदबाज केशव महाराज भी मुंबई की लिस्ट में हैं. वो मिशेल सैंटनर की जगह रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में आए थे. महाराज के पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का अच्छा अनुभव है, लेकिन मुंबई अगले सीजन के लिए अपने स्पिन विभाग में बदलाव करती है तो उन्हें रिलीज किया जा सकता है.

मुंबई की टीम में दिखेगा नया रंग

इन चारों खिलाड़ियों को बाहर करने का फैसला होता है तो मुंबई इंडियंस के विदेशी खिलाड़ियों की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है. फ्रेंचाइजी इसके बाद नीलामी में अपनी जरूरत के हिसाब से नए विदेशी खिलाड़ियों को टीम में जोड़ सकती है. फिलहाल इन खिलाड़ियों को लेकर फैसला आना बाकी है और ऑफिशियल रिलीज लिस्ट आने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी.