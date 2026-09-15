भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मंगलवार (15 सितंबर) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. पहला मैच जीत चुकी श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया सीरीज जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. वहीं अफगानिस्तान सीरीज की पहली जीत तलाश करना चाहेगी. टीम इंडिया जीत के साथ सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर सकती है.

बीते रविवार (13 सितंबर) को खेले गए पहले टी20 में टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी. भारत के लिए मुकाबला एकतरफा रहा था. पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 156 रन बनाए. चेज करते हुए टीम इंडिया ने सिर्फ 13.4 ओवर में जीत अपने नाम कर ली थी. ओपनिंग पर उतरे अभिषेक शर्मा ने 256.25 के स्ट्राइक रेट से 82 रनों की पारी खेलकर टीम के खाते में जीत डाल दी थी. उनकी पारी में 7 चौके और 7 छक्के देखने को मिले थे.

क्या अफगानिस्तान करेगा उलटफेर?

अब तक भारत और अफगानिस्तान के बीच 10 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले जा चुके हैं. इसमें टीम इंडिया ने 9 में जीत हासिल की है. बाकी का 1 मुकाबला बेनतीजा रहा. लिहाजा फॉर्मेट में अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का जीत प्रतिशत 100 का है. ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या आज अफगानिस्तान उलटफेर करेगा? देखना दिलचस्प होगा कि मुकाबले में अफगानिस्तान टीम कैसा प्रदर्शन करती है. टीम जाहिर तौर पर दूसरे टी20 के साथ सीरीज बचाना चाहेगी.

मुकाबले के लिए भारत का स्क्वॉड

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वैभव सूर्यवंशी, वाशिंगटन सुंदर, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई.

मुकाबले के लिए अफगानिस्तान का स्क्वॉड

रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, गुलबदीन नायब, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी, नवीन-उल-हक, नांगेयालिया खरोती, अब्दुल्ला अहमदजई, नूर उल रहमान.