Top Bowlers in Test Cricket 2025: टेस्ट क्रिकेट में इस साल सबसे ज्यादा विकेट जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी ने लिए हैं. वहीं दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज मिचेल स्टार्क हैं. भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने टेस्ट क्रिकेट में इस साल शानदार प्रदर्शन किया. वह सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में तीसरे स्थान पर हैं. यहां देखें 2025 में टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 7 गेंदबाजों की लिस्ट.

टेस्ट क्रिकेट में इस साल के टॉप-7 विकेट लेने वाले गेंदबाज

स्थान खिलाड़ी विकेट

ब्लेसिंग मुजरबानी 36 मिचेल स्टार्क 29 मोहम्मद सिराज 27 नाथन लियोन 24 शमार जोसेफ 22 जोश टंग 21 पैट कमिंस 20

टेस्ट क्रिकेट में इस साल कई खूंखार गेंदबाज टॉप-7 की लिस्ट से बाहर

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस साल टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने के मामले में टॉप-7 की लिस्ट से बाहर हैं. बुमराह अपनी खूंखार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वह इस साल ज्यादा विकेट नहीं चटका पाए हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड भी इस साल ज्यादा विकेट नहीं चटका पाए हैं. साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा और इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर भी ज्यादा विकेट नहीं ले पाए हैं. पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी भी इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं. ये पांचों गेंदबाज सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-7 की लिस्ट से बाहर हैं.