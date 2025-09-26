Asia Cup T20 Record: एशिया कप टी20 के सबसे बड़े हिटर, जानिए किसके बल्ले से बरसे सबसे ज्यादा छक्के?
Asia Cup T20 Record: एशिया कप हमेशा से एशियाई क्रिकेट की प्रतिष्ठा और रोमांच का सबसे बड़ा मंच रहा है. यहां बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ियों पर हमेशा दबाव रहता है, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अपने विस्फोटक शॉट्स से खेल का रुख बदल देते हैं. टी20 फॉर्मेट में छक्के मारना बल्लेबाजी की ताकत और आत्मविश्वास दोनों का सबूत है. आइए जानते हैं अब तक के टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों के बारे में.
अभिषेक शर्मा - भारत
इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है भारत के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का. उन्होंने इस साल एशिया कप 2025 में केवल 5 मैचों में ही 17 छक्के जड़ दिए हैं. 248 रन के साथ उनका स्ट्राइक रेट 206.66 का है, जो बताता है कि उन्होंने हर गेंदबाज पर आक्रामक अंदाज दिखाया है. उनकी पारी में कई मैच-विनिंग नॉक शामिल रहीं, जिनमें पाकिस्तान और ओमान के खिलाफ शानदार पारियां भी शामिल हैं.
रहमानुल्लाह गुरबाज - अफगानिस्तान
इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं अफगानिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज. 2022 से 2025 तक खेले गए 8 मैचों में गुरबाज 15 छक्के लगा चुके हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 152.55 रहा और सर्वश्रेष्ठ स्कोर 84 रन रहा. गुरबाज की तेज शुरुआत ने अफगानिस्तान को कई बार मजबूत स्थिति में पहुंचाया है.
बाबर हयात - हांगकांग
हांगकांग के स्टार बल्लेबाज बाबर हयात इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 8 मैचों में 14 छक्के लगाए और 292 रन भी बनाए हैं. उनका सर्वोच्च स्कोर 122 रन रहा, जो अब तक एशिया कप में एसोसिएट नेशन से आने वाले किसी बल्लेबाज का सबसे बड़ा योगदान है.
नजीबुल्लाह जादरान - अफगानिस्तान
इसके बाद आते हैं अफगानिस्तान के नजीबुल्लाह जादरान, जिन्होंने 8 मैचों में 13 छक्के लगाए हैं. 176 रन बनाने वाले नजीबुल्लाह अपने फिनिशिंग शॉट्स के लिए जाने जाते हैं और अक्सर आखिरी ओवरों में छक्के बरसाकर मैच का नतीजा तय कर देते हैं.
रोहित शर्मा - भारत
भारत के कप्तान रोहित शर्मा भी इस लिस्ट में पीछे नहीं हैं. 2016 से 2022 के बीच खेले गए 9 मैचों में रोहित ने 12 छक्के लगाए हैं. उनका बेस्ट स्कोर 83 रन रहा और उन्होंने दो अर्धशतक भी बनाए. रोहित की पारी हमेशा भारतीय टीम को ठोस शुरुआत देने में अहम रही है.
