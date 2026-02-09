हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सMost runs in T20 World Cup: T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, रोहित या कोहली कौन है टॉप पर?

Most runs in T20 World Cup: T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, रोहित या कोहली कौन है टॉप पर?

ICC टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली हैं.रोहित शर्मा, जोस बटलर और डेविड वॉर्नर जैसे दिग्गजों ने भी इस टूर्नामेंट को अपनी बल्लेबाजी से खास बनाया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 09 Feb 2026 06:41 AM (IST)
Preferred Sources

Most runs in T20 World Cup: आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में जब भी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात होती है, तो कुछ नाम अपने आप चर्चा के केंद्र में आ जाते हैं. इस टूर्नामेंट की शुरुआत साल 2007 में हुई थी. तब से लेकर अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने इस बड़े मंच पर सबसे ज्यादा रन बनाकर अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया है.

विराट कोहली - भारत

इस सूची में सबसे ऊपर नाम है विराट कोहली का. कोहली ने 2012 से 2024 के बीच टी20 वर्ल्ड कप में कुल 1292 रन बनाए हैं. उन्होंने 35 मैचों में 33 पारियां खेलीं और 11 बार नाबाद रहे. 58.72 की शानदार औसत और 128.81 के स्ट्राइक रेट के साथ कोहली ने इस मंच पर 15 अर्धशतक लगाए हैं. भले ही उनके नाम शतक नहीं है, लेकिन बड़े मुकाबलों में उनकी पारियां भारत के लिए कई बार मैच विनर साबित हुई हैं.

रोहित शर्मा -  भारत

दूसरे स्थान पर भारत के ही पूर्व कप्तान रोहित शर्मा हैं. रोहित ने 2007 से 2024 तक टी20 वर्ल्ड कप में 47 मैच खेले और 1220 रन बनाए. उनका सर्वोच्च स्कोर 92 रन रहा है. 12 अर्धशतक और 50 छक्कों के साथ रोहित इस फॉर्मेट में भारत के सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. उनका स्ट्राइक रेट 133 से ज्यादा रहा, जो उनकी आक्रामक सोच को दर्शाता है.

महेला जयवर्धने -  श्रीलंका

श्रीलंका के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. उन्होंने 31 मैचों में 1016 रन बनाए और एक शतक भी जड़ा. 39 से ज्यादा की औसत और 134 के स्ट्राइक रेट के साथ जयवर्धने ने श्रीलंका को कई यादगार जीत दिलाईं. उनका शांत स्वभाव और तकनीकी मजबूती टी20 क्रिकेट में भी साफ दिखी.

जोस बटलर - इंग्लैंड

इंग्लैंड के जोस बटलर चौथे स्थान पर हैं. बटलर ने 35 मैचों में 1013 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 147 से ज्यादा का है, जो बताता है कि वह कितनी तेजी से रन बनाते हैं. बटलर के नाम एक शतक और पांच अर्धशतक हैं, और उन्होंने कई मौकों पर इंग्लैंड को मुश्किल से बाहर निकाला है.

डेविड वॉर्नर - ऑस्ट्रेलिया

पांचवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर हैं. वॉर्नर ने 41 मैचों में 984 रन बनाए हैं. 8 अर्धशतक, 40 छक्के और 100 से ज्यादा चौकों के साथ वॉर्नर लंबे समय तक ऑस्ट्रेलिया की टी20 बल्लेबाजी की रीढ़ रहे हैं. 

Published at : 09 Feb 2026 06:41 AM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI Rohit SHarma T20 World Cup 2026 T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
खाकी पैंट में गांधीजी, कांग्रेस को BJP का जवाब- बापू ने राहुल गांधी को छड़ी से पीटा... कर्नाटक में विज्ञापन पर बवाल
खाकी पैंट में गांधीजी, कांग्रेस के विज्ञापन पर BJP का जवाब- बापू ने राहुल गांधी को छड़ी से पीटा
दिल्ली NCR
दिल्ली: पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में 3 शव मिलने से सनसनी, मृतकों की हुई पहचान, पुलिस जांच में जुटी
दिल्ली: पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में 3 शव मिलने से सनसनी, मृतकों की हुई पहचान, पुलिस जांच में जुटी
इंडिया
'भारत और PAK का बंटवारा कराने के लिए', मोहन भागवत ने किया सावरकर को भारत रत्न की मांग का सपोर्ट, कांग्रेस का पलटवार
RSS चीफ मोहन भागवत ने किया सावरकर को भारत रत्न देने की मांग का सपोर्ट, कांग्रेस का पलटवार
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में नेपाल का दमदार प्रदर्शन देख खुशी से उछल पड़े डेल स्टेन, टीम में आने का दिया ऑफर!
टी20 वर्ल्ड कप में नेपाल का दमदार प्रदर्शन देख खुशी से उछल पड़े डेल स्टेन, टीम को दिया बड़ा ऑफर
Advertisement

वीडियोज

Janhit With Romana Ishar Khan: 'परमात्मा जिम्मेदार'...कोई नहीं गुनहगार? | Surajkund Mela
म्यूजिक के खौफ में नौजवानों को फांसी
Uttarakhand में अपने पैतृक गांव पहुंचे CM Yogi का दिखा अलग अंदाज | ABP News
Surajkund Mela Accident: नहीं रूक रहा हादसे का कहर..मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? | Haryana News
Sandeep Chaudhary Debate: रूसी तेल पर अमेरिकी फरमान...किसका नफा, किसे नुकसान? | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
खाकी पैंट में गांधीजी, कांग्रेस को BJP का जवाब- बापू ने राहुल गांधी को छड़ी से पीटा... कर्नाटक में विज्ञापन पर बवाल
खाकी पैंट में गांधीजी, कांग्रेस के विज्ञापन पर BJP का जवाब- बापू ने राहुल गांधी को छड़ी से पीटा
दिल्ली NCR
दिल्ली: पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में 3 शव मिलने से सनसनी, मृतकों की हुई पहचान, पुलिस जांच में जुटी
दिल्ली: पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में 3 शव मिलने से सनसनी, मृतकों की हुई पहचान, पुलिस जांच में जुटी
इंडिया
'भारत और PAK का बंटवारा कराने के लिए', मोहन भागवत ने किया सावरकर को भारत रत्न की मांग का सपोर्ट, कांग्रेस का पलटवार
RSS चीफ मोहन भागवत ने किया सावरकर को भारत रत्न देने की मांग का सपोर्ट, कांग्रेस का पलटवार
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में नेपाल का दमदार प्रदर्शन देख खुशी से उछल पड़े डेल स्टेन, टीम में आने का दिया ऑफर!
टी20 वर्ल्ड कप में नेपाल का दमदार प्रदर्शन देख खुशी से उछल पड़े डेल स्टेन, टीम को दिया बड़ा ऑफर
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' vs 'मर्दानी 3': रानी मुखर्जी की फिल्म की कमाई में दूसरे रविवार आया उछाल, सनी की फिल्म बनी 300 करोड़ी
'बॉर्डर 2' vs 'मर्दानी 3': रानी मुखर्जी की फिल्म की कमाई में दूसरे रविवार आया उछाल, सनी की फिल्म बनी 300 करोड़ी
विश्व
'भले ही युद्ध थोप दिया जाए, न्यूक्लियर इनरिचमेंट नहीं छोड़ेंगे', अमेरिका से बातचीत के बीच ईरान की ट्रंप को दो टूक
'भले ही युद्ध थोप दिया जाए, लेकिन न्यूक्लियर इनरिचमेंट...', US से बातचीत के बीच ईरान की दो टूक
यूटिलिटी
UPI से गलत हो गया पेमेंट तो कैसे वापस मिलेगा पैसा? इससे ज्यादा देर की तो होगा तगड़ा नुकसान
UPI से गलत हो गया पेमेंट तो कैसे वापस मिलेगा पैसा? इससे ज्यादा देर की तो होगा तगड़ा नुकसान
ट्रेंडिंग
Video: जब कव्वाली सुन भावुक हो गए पीएम नरेंद्र मोदी, विपक्ष के साथ बैठ जमकर बजाई थी तालियां, वीडियो वायरल
जब कव्वाली सुन भावुक हो गए पीएम नरेंद्र मोदी, विपक्ष के साथ बैठ जमकर बजाई थी तालियां, वीडियो वायरल
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget