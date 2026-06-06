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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअजीत अगरकर ने बता दिया असली सच, कैसे वैभव सूर्यवंशी का हुआ सेलेक्शन? जो कहा वो कर देगा हैरान

अजीत अगरकर ने बता दिया असली सच, कैसे वैभव सूर्यवंशी का हुआ सेलेक्शन? जो कहा वो कर देगा हैरान

15 साल के वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में जगह मिल गई है. उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया है. इसके अलावा एशियन गेम्स की टीम के लिए भी उनका चयन हुआ है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 06 Jun 2026 09:44 PM (IST)
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आईपीएल में तूफानी बैटिंग करने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में जगह मिल गई है. उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया है. इसके अलावा एशियन गेम्स की टीम के लिए भी उनका चयन हुआ है. शनिवार को भारतीय टी20 टीम की घोषणा के बाद बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कहा कि आईपीएल 2026 में अपने दमदार प्रदर्शन से वैभव सूर्यवंशी ने खुद को टीम में चुना है. 

आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप जीतने वाले वैभव सूर्यवंशी को लेकर चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमने देखा है कि वह क्या कर सकता है. आईपीएल में प्लेऑफ तक उसने अकेले ही राजस्थान रॉयल्स को जीत दिलाई. एक युवा खिलाड़ी के लिए मुझे इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है कि वह कितनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है या कितना अच्छा खेल रहा है. यह सिर्फ इस सीजन की बात नहीं है. उसने पिछले सीजन में साफ तौर पर शानदार शुरुआत की थी."

उन्होंने आगे कहा, "वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल जैसे दबाव वाले एक बड़े मंच पर दिखाया है कि वह क्या कर सकते हैं और कितने विस्फोटक हो सकते हैं. हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं. मुझे लगता है कि उन्होंने सच में खुद को चुना है. हम सभी देख सकते हैं कि उनमें किस तरह की प्रतिभा है. हमें उम्मीद है कि जब उन्हें देश के लिए खेलने का मौका मिलेगा, तो वह वैसी ही काबिलियत दिखाएंगे जैसी उन्होंने दिखाई है. जाहिर है, जब आप अपने देश के लिए खेलते हैं तो मुश्किल चुनौती होती है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा टेम्परामेंट दिखाया है. उसने हमें उसे चुनने को मजबूर किया है."

मुख्य चयनकर्ता ने कहा, "मुझे लगता है कि वह टी20 क्रिकेट में जो कर रहा है, उससे हम बहुत उत्साहित हैं. हम चयनकर्ता या बीसीसीआई और कोचिंग स्टाफ के तौर पर उसे सही दिशा में आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं."

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Published at : 06 Jun 2026 09:44 PM (IST)
Tags :
India Vs England Ajit Agarkar India Vs Ireland TEAM INDIA Vaibhav Suryavanshi
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