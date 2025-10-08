ODI Record: वनडे क्रिकेट में जहां बल्लेबाजी के रिकॉर्ड अक्सर सुर्खियां बटोरते हैं, वहीं भारत के कुछ तेज और स्पिन गेंदबाजों ने अपनी घातक गेंदबाजी से मैच का रुख पलटकर रख दिया है. ऐसे ही भारतीय गेंदबाजों की बात करें जिन्होंने वनडे में सबसे ज्यादा बार “फाइव-विकेट हॉल” (एक पारी में 5 विकेट) लिए हैं, तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं टीम इंडिया के स्टार पेसर मोहम्मद शमी.

मोहम्मद शमी - 6 बार (2013–2025)

शमी ने अब तक अपने करियर में 108 वनडे मैचों में गेंदबाजी करते हुए 6 बार 5 विकेट झटके हैं. उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 7/57 रहा है, जो किसी भी भारतीय तेज गेंदबाज के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. शमी ने अब तक 206 विकेट अपने नाम किए हैं, औसत 24.05 और स्ट्राइक रेट 25.85 के साथ. उनकी स्विंग और डेथ ओवर्स में सटीक गेंदबाजी उन्हें किसी भी टीम के खिलाफ घातक बना देती है.

जवागल श्रीनाथ - 3 बार (1991–2003)

भारत के दिग्गज तेज गेंदबाजों में गिने जाने वाले जवागल श्रीनाथ ने 229 वनडे मैचों में 3 बार 5 विकेट झटके हैं. उनका बेस्ट प्रदर्शन 5/23 का रहा. 315 विकेट के साथ वे लंबे समय तक भारत के सबसे सफल ODI गेंदबाज रहे. श्रीनाथ की गति और लाइन-लेंथ ने उन्हें 90 के दशक में भारत का मुख्य हथियार बना दिया था.

हरभजन सिंह - 3 बार (1998–2015)

“टर्बनेटर” हरभजन सिंह ने अपने करियर में 234 वनडे मैचों में 3 बार 5 विकेट लेने का कारनामा किया है. उनका बेस्ट आंकड़ा 5 विकेट लेकर 31 रन का रहा. हरभजन ने 265 विकेट झटके और कई बार मिडल ओवर्स में विपक्षी टीमों को बैकफुट पर धकेल दिया.

कृष्णमाचारी श्रीकांत - 2 बार (1981–1992)

श्रीकांत को लोग एक आक्रामक ओपनर के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने गेंद से भी योगदान दिया था. उन्होंने अपने करियर में सिर्फ 33 बार गेंदबाजी की और उनमें से 2 बार 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया. इस दौरान उनका बेस्ट प्रदर्शन 5/27 का रहा.

अमित मिश्रा - 2 बार (2003–2016)

स्पिनर अमित मिश्रा ने अपने करियर में भले ही सीमित मैच खेले हों, लेकिन उन्होंने अपने 36 मैचों में दो बार फाइव-विकेट हॉल लिया है. उनका बेस्ट आंकड़ा 6 विकेट चटकाकर 48 रन खर्च करने का रहा है. मिश्रा की गुगली और वैरिएशन ने कई बल्लेबाजों को परेशान किया.