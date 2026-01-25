हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Most catches for India in T20Is: टी20 इंटरनेशनल में भारत का सबसे भरोसेमंद फील्डर कौन? इस खिलाड़ी के नाम बड़ा रिकॉर्ड

भारतीय क्रिकेट टीम ने T20I में फील्डिंग के दम पर भी कई मैच जीते हैं. रोहित से लेकर कोहली और हार्दिक पांड्या तक, कई दिग्गज खिलाड़ियों ने मैदान पर शानदार कैच पकड़कर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 25 Jan 2026 06:55 AM (IST)
Most catches for India in T20Is: भारतीय क्रिकेट टीम की पहचान सिर्फ दमदार बल्लेबाजी या घातक गेंदबाजी तक सीमित नहीं रही है. फील्डिंग के मोर्चे पर भी भारत ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऊंचा मानक स्थापित किया है. तेज रफ्तार के इस फॉर्मेट में एक कैच मैच का रुख बदल सकता है और यही वजह है कि भरोसेमंद फील्डर्स की भूमिका बेहद अहम हो जाती है. भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ियों की सूची में फिलहाल रोहित शर्मा टॉप पर बने हुए है. 

रोहित शर्मा

इस सूची में सबसे ऊपर नाम आता है रोहित शर्मा का. भारतीय कप्तान रह चुके रोहित शर्मा ने 2007 से 2024 के बीच 159 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और इतने ही पारियों में 65 कैच लपके. स्लिप से लेकर डीप मिडविकेट और कवर तक, रोहित ने हर पोजिशन पर खुद को भरोसेमंद साबित किया है. उनकी कैचिंग न सिर्फ सुरक्षित रही है, बल्कि दबाव के क्षणों में भी उन्होंने कई अहम मौके भुनाए हैं.

हार्दिक पांड्या

दूसरे स्थान पर हार्दिक पांड्या हैं, जो 2016 से 2026 के बीच भारत के लिए टी20 क्रिकेट में अहम ऑलराउंडर बन चुके हैं. हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में 3 कैच पकड़कर हार्दिक ने 126 मैचों में 60 कैच पूरे कर लिए हैं. उनकी खासियत यह रही है कि वह बाउंड्री लाइन के पास मुश्किल कैच लेने में माहिर हैं. लंबी छलांग और तेज रिफ्लेक्स उन्हें इस फॉर्मेट का बेहतरीन फील्डर बनाते हैं.

सूर्यकुमार यादव

तीसरे नंबर पर टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव का नाम दर्ज है.  2021 के बाद से भारतीय टी20 टीम की रीढ़ बने सूर्यकुमार ने 101 मैचों में 56 कैच पकड़े हैं. उनकी प्रति पारी कैच दर इस सूची में सबसे बेहतर मानी जाती है. मैदान पर उनकी फुर्ती और सही एंगल से दौड़कर कैच पकड़ने की क्षमता उन्हें खास बनाती है.

विराट कोहली

इस लिस्ट में चौथे स्थान पर विराट कोहली हैं. 2010 से 2024 तक टी20 क्रिकेट खेलने वाले कोहली ने 125 मैचों में 54 कैच लिए. कोहली लंबे समय तक भारतीय टीम की फील्डिंग यूनिट की जान रहे हैं. उनकी एनर्जी, फिटनेस और मैदान पर लगातार मूवमेंट ने कई बार विपक्षी टीम की लय तोड़ी है.

सुरेश रैना

पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना इस सूची में पांचवें स्थान पर हैं. 2006 से 2018 के बीच 78 मैचों में 42 कैच लेने वाले रैना को भारत के सबसे बेहतरीन फील्डर्स में गिना जाता रहा है. स्लिप और इनर सर्कल में उनकी मौजूदगी बल्लेबाजों के लिए हमेशा खतरा बनी रही है. 

Published at : 25 Jan 2026 06:55 AM (IST)
T20I Record Most Catches VIRAT KOHLI Rohit SHarma HARDIK PANDYA
