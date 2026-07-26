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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सCommonwealth Games 2026: गोल्ड की हैट्रिक लगाने पर PM मोदी ने मीराबाई चानू को कुछ यूं दी बधाई

Commonwealth Games 2026: गोल्ड की हैट्रिक लगाने पर PM मोदी ने मीराबाई चानू को कुछ यूं दी बधाई

PM Modi Congratulates Mirabai Chanu Wins Gold Medal: रविवार को मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में वेटलिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 26 Jul 2026 11:04 PM (IST)
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मीराबाई चानू ने लगातार चौथे कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतकर इतिहास रचा है. वहीं पिछली तीन बार से उन्होंने वेटलिफ्टिंग का गोल्ड मेडल अपने नाम किया है. कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मीराबाई ने 48 किलोग्राम भारवर्ग में गोल्ड मेडल जीता. इस ऐतिहासिक जीत पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीराबाई चानू को हर एक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया. उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा, "भारतीय वेटलिफ्टिंग में एक और नया अध्याय जुड़ गया. उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार गोल्ड मेडल जीतकर और इन खेलों का कुल चौथा मेडल जीतकर हर एक भारतीय को प्रेरित किया है. इस ऐतिहासिक जीत पर उन्हें बधाई और आगे की चुनौतियों के लिए शुभकामनाएं."

मीराबाई चानू ने लगातार चार बार कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने की उपलब्धि हासिल की है. 2014 में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था. उसके बाद 2018, 2022 और अब 2026 कॉमनवेल्थ खेलों में उन्होंने तीनों बार गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है. रविवार को 48 किलोग्राम भारवर्ग में उन्होंने स्नैच राउंड में 85 किलो और क्लीन एंड जर्क राउंड में 105 किलो वजन उठाकर इतिहास रच दिया. उन्होंने दोनों राउंड में अलग-अलग कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड बनाया.

मीराबाई चानू भारत की सबसे सफल वेटलिफ्टिरों में से एक हैं. 2020 टोक्यो ओलंपिक्स की सिल्वर मेडलिस्ट रही हैं और 2024 पेरिस ओलंपिक्स में चौथे स्थान पर रही थीं. वो एक बार 48 किलोग्राम भारवर्ग में वेटलिफ्टिंग की वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 26 Jul 2026 11:04 PM (IST)
Tags :
Mirabai Chanu PM Modi Commonwealth Games 2026 CWG 2026
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